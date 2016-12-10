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Diyarbakır’da zehir tacirlerine büyük darbe

Diyarbakır polisi tarafından 52 günde düzenlenen 32 ayrı operasyonda 434 kilo 473 gram esrar ele geçirilirken, gözaltına alınan 33 kişi sevk edildikleri adli makamlar tarafından tutuklandı.

Diyarbakırda zehir tacirlerine büyük darbe

10 Aralık 2016 18:49

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından il genelinde uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik olarak 17 Ekim 2016 ile 09 Aralık 2016 tarihleri arasında 32 ayrı operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda 734 kilo 473 gram esrar ele geçirildi. Diyarbakır Valiliği tarafından yapılan açıklamada, operasyonda gözaltına alınan 33 kişinin sevk edildikleri adli makamlar tarafından tutuklandığı belirtildi. Açıklamada, "Yapılan operasyonlar kapsamında; 645 kilo 253 gram kubar esrar maddesi, 89 kilo 220 gram toz esrar maddesi, 485 adet ecstasy hap, 455 gram metamfetamin maddesi, 10,9 gram kokain maddesi, 7 gram plaka esrar maddesi, 2 adet tabanca, 2 adet şarjör ve 51 adet fişek ile birlikte uyuşturucu madde ticaretinde kullanılan bin 310 TL para ele geçirilmiştir. Operasyonlarla ilgili olarak yakalanan 33 şahıs sevk edildikleri adli mercilerce tutuklanmışlardır" denildi.

Etiketler: diyarbakır, zehir tacirlerine büyük darbe


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