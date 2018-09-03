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Diyarbakır’daki 6 köyde sokağa çıkma yasağı kaldırıldı

Diyarbakır’ın Lice ve Hazro ilçelerine bağlı 6 köyde gerçekleştirilen operasyon nedeniyle ilan edilen sokağa çıkma yasağı kaldırıldı.

Diyarbakırdaki 6 köyde sokağa çıkma yasağı kaldırıldı

03 Eylül 2018 21:43

Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, Lice ve Hazro ilçeleri mülki sınırları içerisindeki dağlık ve ormanlık alanda faaliyet yürüten ve aralarında üst düzey örgüt yöneticilerinin de bulunduğu değerlendirilen bölücü terör örgütü mensupları ile işbirlikçilerini etkisiz hale getirmek amacıyla operasyon düzenlendiği anımsatıldı. Açıklamada, operasyon icra edilen bölgelerde halkın can ve mal güvenliğinin sağlanması ve sivil vatandaşların zarar görmemesi amacıyla Lice’ye bağlı Dolunay, Çavundur, Yalaza, Bağlan ve Ortaç köyleri ile Hazro’ya bağlı Çitlibahçe köyünde bugün saat 06.00’dan itibaren sokağa çıkma yasağı ilan edildiği hatırlatılarak, yasağın 18.00 itibariyle kaldırıldığı duyuruldu.

 

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