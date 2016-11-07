Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 4 Kasım’da merkez Bağlar ilçesinde bulunan Emniyet Müdürlüğü ek binasına bomba yüklü araçla düzenlenen terör saldırısı ile ilgili yürütülen soruşturma çerçevesinde, kentteki çeşitli adreslere operasyon düzenlendi. Operasyonlarda, olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen 10 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

İçerisinde Terörle Mücadele ve Çevik Kuvvet Şube Müdürlüklerinin bulunduğu Emniyet Müdürlüğü ek binasına 3 ton bomba yüklü araçla yapılan terör saldırısında 2’si polis, 11 kişi şehit olmuş, 100’ün üzerinde kişi de yaralanmıştı.

