Diyarbakır’da, 25 Kasım 2015’te Huzurevleri semtinde bulunan DEAŞ hücre evine baskın düzenlenmiş, çıkan çatışmada 2 polis şehit olmuş, 5 polis yaralanmış ve 7 DEAŞ’lı ölü ele geçirilmişti. Olayın ardından düzenlenen operasyonlarda 17 kişi gözaltına alınmış, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanan 15 kişi Diyarbakır ve Gaziantep’teki cezaevlerine sevk edilmişlerdi.

Tutuklu bulunan zanlılar bugün ilk defa hakim karşısına çıktı. Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada, Gaziantep L Tipi Cezaevi’nde bulunan Veysi Ö., Mahmut D., Baran Y., Abdurrahman S., Mikail İ., Orhan T., Nihat T., İrfan Ç. Ve Cafer E. SEGBİS yöntemi ile duruşmaya katılırken, Osman U., Mustafa B., Muhammed A., Ömer B. ve Mustafa B. ile tutuksuz sanıklar Mehmet E., Jülide Ç. duruşmada hazır bulundu.

Sanıkların kimlik tespitlerinin ardından mahkeme heyeti savunmaları için kendilerine söz verdi.

Sanıkların savunmalarının ardından iddia makamı, ön görülen ceza miktarı ve verilmesi beklenen cezanın dikkate alınarak tutuklama talebinin ölçülü olması ve adli kontrol hükümlerinin yetersiz kalacağını belirterek, Orhan T, Osman U., Mustafa B., Nihat T., Mahmut D., Mikail İ., Muhammed A., İrfan Ç., Ömer B., Mustafa B. ve Emrah E.’nin tutukluluk halinin devamına, tutuklulukta geçirdikleri süre, mevcut delil durumu ve tüm dosya kapsamında birlikte değerlendirildiğinde sanıklar Veysi Ö., Abdurrahman S., Baran Y. Ve Cafer E.’nin tahliyesine karar verilmesini talep etti. Sanık avukatların dinlenmesinin ardından mahkeme, ara verdi.

Daha sonra ara kararını açıklayan mahkeme, sanıklardan Orhan T., Osman U., Mustafa B., Veysi Ö., Mikail İ., Abdurrahman S., Muhammed A., Cafer E., Baran Y., İrfan Ç., Ömer B ve Mustafa B.’nin tutuklulukta geçirdikleri süre ve mevcut delil durumu gözetilerek bilhakkın tahliyelerine karar verdi. Mahkeme ayrıca, tutuklu sanıklar Nihat T., Mahmut D. Ve Emrah E.’nin sanıklar aleyhine kuvvetli suç olgularının mevcut olması, adli kontrol kararının yetersiz kalacağı nedeni ile sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Mahkeme ileri bir tarihe ertelendi.

Aydın Yorat