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Diyarbakır'daki hain saldırıda şehit sayısı 5'e yükseldi

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde mezarlık kenarına tuzaklanmış patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu ağır yaralanarak kaldırıldığı hastanede tedavi altına alınan polis memuru Furkan Demir yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit düşerken, hain saldırıda şehit sayısı 5'e yükseldi.

Diyarbakırdaki hain saldırıda şehit sayısı 5e yükseldi

19 Ocak 2017 15:15

Terör örgütü mensupları tarafından geçtiğimiz gün, Dicle Üniversitesi yerleşkesi içerisinde bulunan Tanoğlu köyü mezarlığında duvar kenarına yerleştirilmiş patlayıcının, çevik kuvvet polislerini taşıyan zırhlı minibüsün geçişi esnasında infilak ettirilmesi sonucu 4 polis memuru şehit olmuş, 2 polis memuru da yaralanmıştı. Yaralı polis memurlarından Furkan Demir kaldırıldığı Dicle Üniversitesi Hastaneleri'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit düştü. Dün beyin ölümü gerçekleşen Furkan Demir'in ailesinin rızası olmadığı için yoğun bakımda fişi çekilmeyen polis memuru tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. 4 gün boyunca yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren Demir'in yoğun bakımdan morga kaldırıldığı belirtildi.

Şehit Furkan Demir'in cenazesinin yarın Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü bahçesinde düzenlenecek törenin ardından memleketi Nevşehir'e uğurlanacağı belirtildi. 

Etiketler: diyarbakır, şehit


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