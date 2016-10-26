Edinilen bilgiye göre, dün akşam saatlerinde gözaltına alınan Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Gültan Kışanak ve Fırat Anlı’nın polis tarafından emniyet müdürlüğüne götürülmesini protesto eden bir grup belediye önünde toplandı. Polis ekiplerinin uyarılarına rağmen dağılmayan gruba tazyikli su ile müdahale eden polis ekipleri tarafından grup içinde bulunan 25 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan 25 kişi sorgulanmak üzere Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’ne götürüldü.