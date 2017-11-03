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Diyarbakır’daki operasyonda aranan 8 şahıs yakalandı

Diyarbakır’da 1 polisin şehit olduğu, 9 polisin yaralandığı, 1 teröristin de etkisiz hale getirildiği çatışmanın ardından devam eden operasyonda terör örgütü PKK/KCK mensubu olmaktan aranan 8 şahıs yakalardı.

Diyarbakırdaki operasyonda aranan 8 şahıs yakalandı

03 Kasım 2017 15:44

Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, PKK/KCK terör örgütünün YPS biriminde faaliyet gösterdiği tespit edilen şahısların adreslerine bugün 06.00 sıralarında gerçekleştirilen operasyon kapsamında, PKK/KCK mensubu bir şahsın yakalanabilmesi amacıyla, Kayapınar ilçesi Huzurevleri Mahallesi’nde bulunan bir adrese operasyon düzenlendiği esnada hane içerisinden atılan el bombasının patlamasının ardından çatışma çıktığı anımsatıldı. Açıklamada, meydana gelen patlamada Özel Harekat Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli 9 polis memurunun yaralandığı, Ahmet Alp Taşdemir adlı polis memurunun şehit olduğu hatırlatılarak, “Devam eden operasyonlar sonucunda PKK/KCK terör örgütü mensubu olmak suçundan aranan şahıslardan 8’i daha sağ olarak ele geçirilmiştir. Toplamda 8’i sağ, 1’i ölü olmak üzere 9 şahıs yapılan operasyonlarda ele geçirilmiştir. Ayrıca operasyonlarda, çok sayıda örgütsel doküman, 2 adet silah, çok sayıda el bombası pimi ve dijital malzemeler ele geçirilmiştir. Operasyonda şehit olan polis memuru Ahmet Alp Taşdemir’e Allah'tan rahmet, ailesine ve milletimize başsağlığı diliyoruz. Yaralı güvenlik güçlerimize acil şifalar diliyoruz. Vatandaşlarımızın huzuru ve güvenliğinin sağlanması amacıyla terör ve teröristle yapılan mücadeleye kararlılıkla devam edilmektedir” denildi.
 

 

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