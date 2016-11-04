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Diyarbakır'daki patlama ile ilgili valilikten açıklama

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde meydana gelen patlama ile ilgili valilik tarafından açıklama yapıldı.

Diyarbakırdaki patlama ile ilgili valilikten açıklama

04 Kasım 2016 09:47

Valilik tarafından yapılan açıklamada, "04.11.2016 Cuma günü saat 08.00 sıralarında İlimiz Bağlar ilçesinde bulunan Aydın Arslan Bulvarı’nda Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü binasına yakın bir noktada, sivil vatandaşlarımızın ve öğrencilerin yoğun olarak bulunduğu bir bölgede, bölücü terör örgütü mensuplarınca bomba yüklü araçla yapıldığı değerlendirilen bir patlama meydana gelmiştir. Patlamayla ilgili olarak kamuoyuna ilerleyen saatlerde daha ayrıntılı bilgiler verilecektir. Yaralılar hastanelere intikal ettirilmiş olup, tedavilerine başlanmıştır. Birlik ve beraberliğe daha fazla ihtiyaç duyulan böyle günlerde, halkımızın sağduyuyla hareket etmesi ve yapılan resmi açıklamalara itibar etmesi büyük önem arz etmektedir" denildi. 


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