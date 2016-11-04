Sabah saat 08.00 sıralarında merkez Bağlar ilçesi ek emniyet müdürlüğü, çevik kuvvet ve terörle mücadele şube müdürlüğü binaları önünde terör örgütü PKK tarafından bomba yüklü araçla yapılan saldırının ardından 2’si polis 8 kişi şehit olmuştu. Patlamanın olduğu bölgede bulunan onlarca binada büyük hasar oluşurken, evleri kullanılamaz hale gelen vatandaşlar, bölgeden göç etmeye başladı. İtfaiye ve AFAD ekipleri bölgede hazır bekletilirken, kullanılabilir durumda olan ev eşyalarını araçlara yükleyerek bölgeyi tahliye eden vatandaşlar, güvenli bölgelere taşınmaya başladı. Sabah uykudayken patlamaya yakalandıklarını anlatan bir vatandaş, “Kalkar kalkmaz patlama oldu. Patlamadan sonra sağa baktık sola baktık. Patlama nerede olmuş diye. Millet herkes ayağa kalktı. Polis okuluna geldik. Halk olarak iç içe girdik. Şu anda evimiz burada ve evimizi taşıyoruz. Kolonlar kalmamış, kullanılamaz hale gelmiş. Nereye gideceğimiz belli değil, eşyalarımızı ambara bırakacağız “dedi.

Aydın Yorat - Emrah Kızıl

DİYARBAKIR