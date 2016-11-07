Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde bulunan Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü’ne geçtiğimiz cuma günü, terör örgütü PKK tarafından bomba yüklü minibüs ile saldırı düzenlenmiş, olayda 2’si polis 11 kişi şehit olmuştu. Patlamanın ardından çevredeki binalarda hasar oluşurken, evlerini kaybeden vatandaşlar kurtarabildikleri eşyalarını yanlarına alarak bölgeyi terk etmeye başlamıştı.

HASAR TESPİT ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Patlamanın ardından görevlendirilen hasar tespit ekipleri, olay yerine gelerek rapor tutmaya başladı. Yaklaşık 3 tonluk patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu bölgede bulunan 100’den fazla binada hasar oluşurken, 20’ye yakın bina kullanılamaz hale geldi. Doğalgaz ekipleri, patlamada zarar gören ilçede gaz akışını keserken, kolonları patlayan binaların etrafına da şerit çekilerek içeri girişlere kapatıldı.

BİN BİR ZORLUKLA ALDIĞI EVİ YOK OLDU

Patlama anında üç çocuğu ile birlikte evinde uyuyan ve deprem olduğunu zannettiğini belirten Mehmet Çakıştır, “Patlama anında uyuyordum, deprem olduğunu zannettim. Kalktım her taraf toz içindeydi bana patlama sesi gelmedi. Sonra çocuklarımın yanına gittim. Üzerlerine taş yığılmıştı onları kurtardıktan sonra binadan çıktık. Eşyalarımızın hepsi kullanılamaz hale geldi. Evimi borç ederek almıştım. Şu an köye babamın yanına yerleştik. Çocuklarım okuyor, çok zor durumdayız” dedi.

Evleri yıkılan vatandaşlar da olay yerine gelerek kullanılabilir durumda olan eşyalarını topladı.

ÇEVİK KUVVET ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ BİNASI BETON BARİYERLERLE KAPATILIYOR

Terör örgütü PKK’nın 3 tonluk patlayıcıyla saldırdığı Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü önünde de hummalı çalışma devam ediyor. Patlama nedeniyle hasar oluşan binada çalışmalar sürerken, müdürlüğün etrafı beton bariyerlerle kapatılmaya başlandı.

Öte yandan, patlamanın olduğu Aydın Arslan Bulvarı araç trafiğine kapatıldı.