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Diyarbakır’daki terör saldırısını PKK'nın kolu TAK üstlendi

Diyarbakır Valiliğinin Bağlar ilçesindeki saldırıya ilişkin telsiz kayıtlarını yayınlamasının ardından terör örgütü PKK saldırıyı gerçekleştirdiğini itiraf etti.

Diyarbakırdaki terör saldırısını PKKnın kolu TAK üstlendi

06 Kasım 2016 13:12

Merkez Bağlar ilçesinde 4 Kasım’da içerisinde Terörle Mücadele, Çevik Kuvvet ve Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüklerinin bulunduğu Emniyet Müdürlüğü ek binasına bomba yüklü araçla düzenlenen terör saldırısını terör örgütü PKK’nın kolu olan TAK üstlendi.
Diyarbakır Valiliği, saldırının terör örgütü PKK tarafından yapıldığını duyurmuş, ancak uluslararası bir haber ajansı saldırıyı DEAŞ’ın üstlendiğini ileri sürmüştü. Valilik ikinci bir açıklama yaparak, saldırının “Kemal” kod adlı Kemal Hunres adlı terörist tarafından 3 ton patlayıcı kullanılarak yapıldığını ve bunun da teröristlerin 3 ayrı telsiz konuşmasından tespit edildiğini yinelemiş ve o konuşmaları yayınlamıştı. Saldırıda 2’si polis, 9’u sivil 11 kişi şehit olmuş, 100’ün üzerinde kişi de yaralanmıştı.


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