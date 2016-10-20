Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Asayiş
  •  » Diyarbakır'dan İzmir'e uyuşturucu sevkine polis darbesi

Diyarbakır'dan İzmir'e uyuşturucu sevkine polis darbesi

Diyarbakır'dan İzmir'e, kamyonda ev eşyasının içerisine gizlenerek getirilen 101 kilo esrar, İzmir narkotik ekiplerince yapılan operasyonla ele geçirilirken yakalanan 2 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Diyarbakırdan İzmire uyuşturucu sevkine polis darbesi

20 Ekim 2016 11:49

İzmir Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptığı çalışma sonucu, Diyarbakır'da İzmir'e yüklü miktarda uyuşturucu madde getireceği bilgisini aldı. İzmir'e girdikten sonra takibe aldıkları kamyonu Gaziemir ilçesi Çamlık Caddesi ile 1088 sokak kesişiminde durduran Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri aracın sürücü koltuğunda olan Mustafa P. ile yanında bulunan Mehmet M.A.'yı yakaladı. Savcılık tarafından alınan arama karası sonrası araçta eğitimli narkotik köpekleri ile yapılan aramada; muhtelif ev eşyalarının içerisinde, eşya taşımakta kullanılan bidonların içerisine 32 paket halinde zulalanmış toplam 101 kilo 200 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra mevcutlu olarak adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 

Atakan Şen

Etiketler: diyarbakır, uyuşturucu sevkıyatı


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

ASAYİŞ VİDEO GALERİ
ASAYİŞ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 21°C

  • Ankara

    Ankara 19°C

  • İzmir

    İzmir 23°C

  • Bursa

    Bursa 22°C

  • Trabzon

    Trabzon 20°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!