İzmir Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptığı çalışma sonucu, Diyarbakır'da İzmir'e yüklü miktarda uyuşturucu madde getireceği bilgisini aldı. İzmir'e girdikten sonra takibe aldıkları kamyonu Gaziemir ilçesi Çamlık Caddesi ile 1088 sokak kesişiminde durduran Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri aracın sürücü koltuğunda olan Mustafa P. ile yanında bulunan Mehmet M.A.'yı yakaladı. Savcılık tarafından alınan arama karası sonrası araçta eğitimli narkotik köpekleri ile yapılan aramada; muhtelif ev eşyalarının içerisinde, eşya taşımakta kullanılan bidonların içerisine 32 paket halinde zulalanmış toplam 101 kilo 200 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra mevcutlu olarak adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Atakan Şen