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Diyarbakır’ın 4 ilçesinde sokağa çıkma yasağı

Diyarbakır’ın, Lice, Hani, Kocaköy ve Hazro ilçelerine bağlı 60 köy ve mezrada ikinci bir emre kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Diyarbakırın 4 ilçesinde sokağa çıkma yasağı

06 Şubat 2018 09:02

Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, Lice, Hani, Kocaköy ve Hazro ilçeleri mülki sınırları içerisindeki dağlık ve ormanlık alanda faaliyet yürüten, aralarında üst düzey örgüt yöneticilerinin de bulunduğu değerlendirilen bölücü terör örgütü mensuplarını ve işbirlikçilerini etkisiz hale getirmek, bölgede teröristler tarafından kullanıldığı değerlendirilen sığınak, barınak, depo alanlarını, uçaksavar mevziilerini tahrip etmek ve malzemeleri ele geçirmek maksadıyla operasyon düzenleneceği belirtildi. Açıklamada, şöyle denildi:

“Operasyon icra edilen bölgelerde halkın can ve mal güvenliğinin sağlanması ve sivil vatandaşların zarar görmemesi amacıyla, 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun ilgili maddeleri gereğince, Lice ilçesine bağlı olan, Arıklı, Serince, Uçarı, Ziyaret, Esenler, Kayacık, Çağdaş, Dibekköy, Yolçatı, Tepe, Budak, Sığınak, Gürbeyli, Damar, Ortaç, Yalaza, Çavundur, Dolunay, Bağlan, Kabakaya, Oyuklu, Güçlü, Gömeç köyleri ve Ayşe, Hacıhüseyin, Kuruca, Sınır, Dablo, Pınar, Beğendik, Hacıcemil, Esenli, Sağlam, Dingil, Çanak, Alikahya, Hacımusabey, Kutlamış mezraları, Hani ilçesine bağlı olan, Serenköy, Gömeç, Kırım, Yayvan, Soylu köyleri ve Veziri, Ovalı, Aka, Karmen, Mazılı, Çağıl mezraları, Kocaköy ilçesine bağlı olan, Şaklat, Yazıköy, Boyunlu köyleri ve Varlık, Gökçe mezraları, Hazro ilçesine bağlı olan, Gözebaşı, Sarıerik, Çitlibahçe, Ormankaya köyleri ve Eldeğmez, Güzdamı mezraları 6 Şubat 2018 Salı günü saat 05.00’dan itibaren geçerli olmak üzere ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasaklanmıştır. Söz konusu yasağa uyulması, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği yönünden önem arz etmekte olup, yasağın bitim süresi ayrıca duyurulacaktır.” 

 

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