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Diyarbakır’ın 5 ilçesinde planlı elektrik kesintisi uygulanacak

Türkiye Elektrik İletim A.Ş. (TEİAŞ) tarafından yapılacak olan çalışma nedeniyle Diyarbakır’ın 5 ilçesinde 17-26 Şubat 2018 tarihleri arasında kısmi elektrik kesintisi uygulanacağı belirtildi.

Diyarbakırın 5 ilçesinde planlı elektrik kesintisi uygulanacak

16 Şubat 2018 20:08

TEİAŞ Batman 16. Bölge Müdürlüğü’ne bağlı Tesis ve Kontrol Müdürlüğü’nden yapılan bildirime göre, tesis çalışmaları devam eden 380 kV 1272 MCM iletkenli Aşşağıkaleköy-Batman 2 Trafo Merkezi enerji iletim hattının ulusal elektrik şebekesine bağlanması için 17-26 Şubat 2018 tarihleri arasında tel çekimi yapılacağı kaydedildi. Tel çekiminin sorunsuz yapılabilmesi için 17, 18, 19 Şubat günleri 08.00-18.00 saatleri arasında Hani, Kocaköy, Hazro Dicle kırsalında, 22, 23, 24, 25-26 Şubat günleri de 08.00-18.00 saatleri arasında Lice kırsalında elektrik kesintisi uygulanacağı bildirildi. Söz konusu planlı kesintilerde etkilenmemeleri için Dicle Elektrik Dağıtım A.Ş., abonelerini uyardı.

 

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