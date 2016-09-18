Merkez Kayapınar ilçesinde 1998 yılında alınan ruhsat ile yapılmaya başlanması planlanan ve 2003 yılında risk taşıdığı gerekçesiyle yapımı durdurularak ruhsatı iptal edilen 22 katlı ikiz kuleler, mahkeme kararı ile tıraşlanmaya başlandı. Dönemin ilçe belediyesinden ruhsat alan inşaat firması, 16 ve 22 katlı 8 binanın inşaatına başladı. Binaların yükselmeye başlaması ile birlikte Diyarbakır'da bulunan Hava Kuvvetleri 8'inci Ana Jet Üssü Komutanlığı'nın başvurusu üzerine, uçuş güvenliğini tespit için kalibrasyon uçağı ile 7 Kasım 2000’de kontrol yapıldı. Kontrol sonucunda 'inşaatların belirlenen kriterden yüksek olduğu ve bunun uçuş güvenliğini tehdit ettiği' belirtilerek, durumun düzeltilmesi için Diyarbakır Valiliği'ne başvuruldu. Kayapınar Belediyesi de bu karar üzerine 2003 yılında encümen kararı ile imar planı değişikliğine giderek uyuşmazlık konusu yerdeki kat yüksekliğini 63 metreden 34 metreye düşürdü ve inşaat şirketine verilen ruhsat iptal edildi.

13 yıl sonra 10’ar kat yıkılmaya başlandı

22 katlı olarak kentte en büyük yüksek yapıya sahip olan ikiz kulelerin yapıları tıraşlama yapacak firma bulunmayınca olaya Çevre ve Şehircilik Bakanlığı el attı. Bakanlık Ankara'da açılan ve ihaleyi kazanan firma ile 13 yıl sonra binaları tıraşlamak için üsten yıkmaya başladı. Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı kule çevresinde dev vinçlerin kullanıldığı tıraşlama işleminde katlar üstten beton parçalar halinde sökülüyor.

Burak Emek