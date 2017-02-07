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Diyarbakırlı Akgün ailesi atıcılıkta Türkiye rekoru kırdı

Diyarbakırlı Akgün ailesi, Mersin’de düzenlenen Havalı Silahlar Türkiye Kupasında hem birincilik elde etti hem de Türkiye rekoru kırdı. Üçü de milli sporcu olan ailenin hedefi olimpiyatlarda da rekor kırmak.

Diyarbakırlı Akgün ailesi atıcılıkta Türkiye rekoru kırdı

07 Şubat 2017 11:52

Mersin’in Erdemli ilçesinde 26-29 Ocak tarihlerinde düzenlenen Havalı Silahlar Türkiye Kupasında Diyarbakırlı Ömer Akgün ile kızı Esin ve yeğeni Yılmaz Akgün, kendi kategorilerinde hem birinci oldular hem de Türkiye rekoru kırdılar. 21 yıldır atıcılık sporu ile ilgilenen ve 13 Türkiye rekoru bulunan milli atıcı Ömer Akgün, “100’den fazla da madalyam var. 23 kez milli formayı giydim. Merakım ağabeylerimden başladı. İkisi de atıcı. Onlara özenerek başladım. Onların nezaretinde çalışıyoruz. Ailece atıcıyız” dedi.

“HEDEFİMİZ 2020 OLİMPİYATLARINA KATILMAK”

Ailece aynı sporu yapmalarının ve aynı başarıları elde etmenin kendilerini çok mutlu ettiğini ifade eden 20 yaşındaki milli atıcı Yılmaz Akgün, “Bu mutluluğu kelimelere dökemiyorum. Hedefimiz 2020 olimpiyatlarına katılmak. Bütün çalışmalarımızı ona göre yapıyoruz. Şu an olimpiyat hazırlık merkezindeyim. Beden eğitimi öğretmenliği okuyorum. Bu sporda Diyarbakır olarak başarı açısından değil de katılım açısından geride kalmış bulunuyoruz” diye konuştu.

“3 YILDA 6 MADALYA”

Babasına özenerek bu spora başladığını ve hedeflerinin olimpiyatlarda da rekor kırmak olduğunu dile getiren Esin Akgün (15), “2014’te başladım. 4 birincilik, 2 ikincilik madalyam var. Üçümüz birden Türkiye rekoru kırınca çok mutlu oldum. Milli takıma girdiğim için özel bir okulda burslu okumaya başladım. Hedefimiz yine babamla ve kuzenimle beraber olimpiyatlara gitmek ve orada rekor kırmak. Bu sporun bütün dünyaya yayılmasını çok istiyorum. Aileler atıcılık, tüfek kelimesini duyunca çok korkuyorlar. Aslında öyle bir şey yok. Buraya gelenler, silahın gerçek tehlikelerini öğreniyorlar. O yüzden gerçek hayatta silahlardan uzak duruyorlar” ifadelerinde bulundu.

(Emrah Kızıl / İHA)

Etiketler: atıcılık türkiye rekoru, Diyarbakırlı Akgün ailesi


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