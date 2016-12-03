Dicle Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü Elektrik Makineleri Anabilim Dalı’nda araştırma görevlisi olan Dr. Hüseyin Erdoğan, doktora tezi olarak elektrikli motorlarda verimi arttırmaya yönelik çalışma yaptı. Yaklaşık 5 yıllık bir çalışmanın ardından Dr. Erdoğan, elektrikli motorlarda verimi yüzde 10 düzeyinde arttırmayı başardı. Dr. Erdoğan’ın şimdiki hedefi, verimi yüzde 20 düzeylerine çıkararak ülke ekonomisine katkı sunmak.

ÇALIŞMA ELEKTRİKLİ ARAÇLARDA VERİMİ ARTTIRACAK

Yaptığı çalışma ile ilgili İHA muhabirine açıklamalarda bulunan Dr. Erdoğan, doktora çalışmasının sürekli mıknatıslı motor türlerinin verimini arttırmak, harcadığı enerjiyi azaltmak üzerine olduğunu söyledi. Bunun motorla ya da araçla herhangi bir oynama yapmadan, sadece verilen akım geriliminin optimum şekilde ayarlanmış şekilde verimin arttırılması üzerine bir çalışma olduğunu ifade eden Erdoğan, “Bu çalışma ile verimi yüzde 5-10 arasında arttırabildik. Bu oranda bir arttırılma bize elektrikli araç için konuşursak 100 saatlik bir şarjı 105-110 saate kadar çıkarma imkanı sunuyor. Dünyada yeni bir trend olan elektrikli araçların kullanımı üzerine bunların veriminin arttırılması anlamında Türkiye’de ne yapılabilir diyerek bir çalışma yaptık. Motorların verimin arttırmak bu çalışmada bizim hedefimiz oldu. Çalışmamız elektrik motoru üzerine verim arttırma çalışması. Önümüzdeki süreçte dünyada görünen trend, benzinli araçların bırakılıp elektrikli araçlara geçilmesi şeklinde. Çok uzak bir gelecek değil bu. Yakın zamanda benzinli araçların yasaklanması üzerine yasalar çıkması bekleniyor. Böyle bir trendde, motorda kullanılan enerjinin arttırılması büyük bir öneme sahip” dedi.

“VERİM ARTTIRMA ÜLKE EKONOMİSİNE BÜYÜK KATKI SAĞLAR”

Elektrik motorunun sadece elektrikli araçlarda olmadığını endüstriyel sistemlerde de kullanıldığına dikkat çeken Erdoğan, şunları söyledi:

“Elektrik motoru, sadece elektrikli araçlarda değil, birçok sistemde hatta bütün endüstriyel sistemlerin yüzde 90’ından fazlası elektrik motoru ile çalışıyor. Makineler, iş makineleri, kesme, biçme, endüstrinin her yerinde elektrik motoru var. Bizim çalışmamızda verim arttıran çalışma, yüzde 10 diyoruz bunu genel bir endüstriyel boyutta düşünürsek bu megavatlar seviyesinde bir kazanç sağlamış oluyor. Türkiye ekonomisine büyük bir katkı demek oluyor. Uygun imkanlar sağlanması halinde bu yüzde 20 hatta daha fazla seviyelere çıkartılabilir.”

Aydın Yorat

