Diyarbakırlı Üzeyir Atlı yaklaşık 15 yıl yıl önce, aşçı olmaya karar verdi. Tutkusunun peşinden koşan Atlı, meraktan eline aldığı karpuzların üzerine çeşitli motifler yapmaya başladı. Bir süre sonra yeteneğini geliştiren Atlı, şu anda eline aldığı karpuzlara adeta can vererek meraklıların beğenisine sunuyor. Diyarbakır’da bir kafede aşçılık yaptığını belirten Üzeyir Atlı, meslekte dekor üzeri farklı şeyler yapmak istediği için bu yönteme başvurduğunu söyledi. Atlı, “Yaklaşık 15 senedir bu işle uğraşıyorum. Aşçılığa başladıktan sonra çok fazla dikkatimi çekmişti. Bunun üzerine devam ettim. Ne çizeceğimi önceden belirlemiyorum. Hayal ürünü olarak o an aklımdan ne geçiyorsa onu karpuza veya kabağa işliyorum. Genelde gül motiflerini daha çok kullanıyorum, yaptığımız dekorlar açık büfe dekorları, sunumları olarak biliniyor. Bir gül figürünü yaklaşık olarak 15 dakikada karpuza işleyebilirim, farklı motiflerde zaman biraz uzayabiliyor. Sadece karpuz üzerine işlemiyorum, kabak veya başka sebzeler üzerine de figür işleyebiliyorum. En çok zorlandığım çizimler çizgi film karakterleri oluyor” dedi. Atlı'nın karpuza işlediği figürler arasında çift başlı kartal, tarihi Dört Ayaklı Minare, Diyarbakır surları ve çizgi film karakterleri de yer alıyor.

Aydın Yorat