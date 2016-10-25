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Diyarbakırlı çiftçinin tercihi mısır oldu

Diyarbakırlı çiftçiler, bu yıl tercihlerini mısırdan yana kullandı.

Diyarbakırlı çiftçinin tercihi mısır oldu

25 Ekim 2016 15:22


Diyarbakırlı çiftçilerin pamuk tercihlerini değiştirerek, bu yıl mısıra yöneldi. Kentte en çok mısır ekilirken, bunu buğday ve pamuk takip etti. Çukurova Pamuk, Yerfıstığı ve Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (Çukobirlik) Diyarbakır Kooperatifi Başkanı Galip Çakan, mısırın daha karlı olması nedeniyle çiftçilerin buna yöneldiğini belirtti. Çakan, “Çiftçi mısır ekiminin ardından buğday ekiyor. Daha sonra ise karpuz ve kavun ekiyor. Yani iki ürün elde ediyor. Pamuk 3’üncü sıraya geriledi, yüzde 25’e düştü. Mısır, hem yem hem de yağ oluyor. 2015-2016 yılında yüzde 80 oranında çiftçiler mısıra yöneldi” dedi.  

Burak Emek


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