Ömrünün yarısından fazlasını şiir yazarak geçiren 48 yaşındaki ses sanatçısı İbrahim Candan, 15 Temmuz darbe girişiminden önce bir şiir yazdı. Bir süre beklettiği şiiri, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından şarkıya dönüştürmek isteyen Candan, bestesini yaptığı şarkısına klip çekmek istedi. Vatan şarkısına, Diyarbakır’da klip çeken Candan, bölgede yaşanan savaşlar, savaşların ortaya çıkardığı sonuçlar ve vatansız kalan insanları işlediği klibinde, 15 Temmuz ve Çanakkale ruhuyla her türlü zorluğun üstesinden gelinebileceği mesajını verdi.

7 bölge için 7 farklı kıta

Şu ana kadar 6 albüm çıkaran Candan, son şarkısı ile ilgili İHA muhabirine açıklamalarda bulundu. Kendisini müziğe iten en önemli etkenin, Türkiye’nin çok kültürlülüğü ve güzelliği olduğunu belirten Candan, bütün albümlerinde vatan, millet, birlik beraberlik, kardeşliği pekiştirecek şarkılarının olduğunu söyledi. Candan, “Vatan şarkısını da etrafımızdaki ateş çemberinin, onların milletlerinin ne duruma düştüğünü, onlarla empati yapmak istedim ve vatanın kutsiyetini anlatmak istedim. Vatansızlığın ne kadar çaresizlik, ne kadar perişan bir durum olduğunu vurgulamak istedim. Ben bu şarkıyı, 7-8 ay önce yapmıştım. 15 Temmuz darbe girişiminden önceydi, biz babamızdan Çanakkale ruhunu dinlemiştik, bize anlatmışlardı. Kürt’ü ile Türk’ü ile Laz’ı ile Arap’ı ile bu vatanın kurtuluşu için ne şartlarda hangi zorluklarla mücadele edildiğini büyüklerimizden duyduk. Vatanı öyle yazmıştım, Türkiye’nin 7 bölgesi için 7 farklı kıta yazmıştım. Sonra şiir derken ben bunun müziğini yaptım” dedi.

“Söz konusu vatansa gerisi can vermektir”

Çocukların kendilerinin geleceği olduğun ifade eden Candan, “Klibimde çocuklara rengarenk elbiseler giydirdim, bu ülkenin çok renkliliğini vurgulamak istedim. Vatanın geleceğini gösterecek olan çocuklarımızdır. 15 temmuz direnişi, biz orada bir millet olduk. Kimse kimseye sen Türk müsün, Kürt müsün, Laz mısın, Arap mısın diye sormadı. Söz konusu vatansa gerisi can vermek. Vatan için canını vermek, o milletin dirayeti ve imanıdır. Birbirimizin tadını unutturan, insanlara bir mesajımdır bu şarkı” diye konuştu.

“Bu ülke hiçbir zaman bölünmeyecek”

Bu ülkenin asla bölünmeyeceğini dile getiren Candan, şöyle dedi:

“Kürtlerin bu ülkeyi böleceklerini düşünüyorlar, ben de böyle düşünenlere şunu söylüyorum, bu ülke, hiçbir zaman bölünmeyecek. Aksisi, birkaç sene sonra bu ülke hem coğrafi olarak genişleyecek hem de nüfus olarak artacak, ben böyle düşünüyorum. Vatan şarkısı, bu vatanda nefes alan, bu vatanda ekmek yiyen, su içen, caddelerinde, köylerinde, yollarında yürüyen insanlardır, vatan şarkısı, Türklere, Kürtlere, Lazlara, Çerkezlere, bu vatanın bütün insanlarına yazılmıştır. Eğer bu vatanımda olmazsa barış, hiçbir mevsim kar etmez. Vatansız bir insan, kördür açtır, susuzdur, çaresizdir.”

Candan’ın yazdığı şarkının sözleri şöyle:

“Kurbanız bu vatana, şehit düşüp yatana, o kem gözler kör olsun, sana hayın bakana. Bu vatanı kan ile can verdi milleti ile yedi cihan yek oldu vermedik bir taş bile bu vatanın her yeri peygamberin mimberi rabbim star eylesin bu mirandan ülkemi.”

Aydın Yorat