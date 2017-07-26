Diyarbekirspor, Gökhan Çıra ile imzaladı

Sağ bekte görev yapan ve 16 Şubat 1996 Tokat doğumlu olan Gökhan, Beylerbeyispor’da profesyonel kariyerine ilk adımı attı. Kariyerinde Fatsa Yaşam Spor, Altınordu Belediyespor, Sosyasorgenlik, Galatasaray ve Beylerbeyispor formalarını giyen ve 9 golü bulunan Gökhan, 3 yıl boyunca Diyarbekirspor için mücadele edecek.

İmza sonrası duygularını dile getiren genç oyuncu, "Yeni takımım Diyarbekirspor ile 3 senelik sözleşme imzaladım. Allah utandırmasın, her iki taraf için de hayırlı olur inşallah. Hedef şampiyonluk" dedi.