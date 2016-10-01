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Diyarbekirspor teknik direktörüne kavuştu

Spor Toto 3. Lig 3. Grup takımlarından Diyarbekirspor’da teknik direktör sorunu nihayet çözüm buldu. Birçok ismin gündeme geldiği yeşil kırmızılı kulüpte, takımın başına deneyimli çalıştırıcı Metin Altınay getirildi.


01 Ekim 2016 14:18

Diyarbekirspor kulübünden yapılan açıklamada, profesyonel futbol takımı teknik direktörlüğü için Metin Altınay ile anlaşıldığı bildirildi. Açıklamada, “Orduspor ile olan sözleşmesini karşılıklı olarak anlaşıp sözleşmesini fesheden Altınay, kulübümüzden gelen teklifi kabul ederek Diyarbakır'a geldi. Kulübümüzle her konuda anlaşan Altınay, daha sonra resmi sözleşme imzaladı” dedi.
Diyarbekirspor’un yeni teknik direktörü Metin Altınay da hedefleri büyük olan ancak istediği başarıya ulaşamayan bir camiaya geldiği için çok mutluğu olduğunu söyledi. 

Etiketler: Diyarbekirspor


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