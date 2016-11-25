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Diyarbekirspor’a para cezası

3. Lig 3. Grup’ta zirve mücadelesi veren Diyarbekirspor’a Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından para cezası verildi. Darıca Gençlerbirliği maçında taraftarların neden olduğu kötü tezahürattan dolayı PFDK’ya sevk edilen Yeşil-Kırmızılı kulübe 2 bin TL para cezası kesildi.


25 Kasım 2016 16:35

PFDK, Diyarbekirspor’un Pazar günü deplasmanda karşılaşacağı Denizli Büyükşehir Belediyespor’un futbolcusu Mazlum Güneş’e ise 3 maç men cezası verdi.

Marmara bölgesi hakemlerini Diyarbakır takımlarının maçlarına görevlendirmesiyle dikkat çeken MHK, geleneği bu haftaki Denizli Büyükşehir Belediyespor-Diyarbekirspor karşılaşmasında da bozmadı. Denizli Doğan Seyfi Atlı Stadı’nda Pazar günü saat 13.30’da başlayacak maçı Kırklareli’nden İlker Güneş yönetirken, yardımcılıklarını İstanbul’dan Vedat Demir ve Fettah Yiğit,4.hakemliği ise yine İstanbul’dan Selamet Yılmaz yapacak. 

Etiketler: Diyarbekirspor


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