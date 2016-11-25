PFDK, Diyarbekirspor’un Pazar günü deplasmanda karşılaşacağı Denizli Büyükşehir Belediyespor’un futbolcusu Mazlum Güneş’e ise 3 maç men cezası verdi.

Marmara bölgesi hakemlerini Diyarbakır takımlarının maçlarına görevlendirmesiyle dikkat çeken MHK, geleneği bu haftaki Denizli Büyükşehir Belediyespor-Diyarbekirspor karşılaşmasında da bozmadı. Denizli Doğan Seyfi Atlı Stadı’nda Pazar günü saat 13.30’da başlayacak maçı Kırklareli’nden İlker Güneş yönetirken, yardımcılıklarını İstanbul’dan Vedat Demir ve Fettah Yiğit,4.hakemliği ise yine İstanbul’dan Selamet Yılmaz yapacak.