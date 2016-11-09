Yeşil kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, geçen hafta 3 stoperin sakat ve cezalı olması nedeniyle Sultanbeyli maçına sıkıntılı bir kadro ile çıkıldığı belirtildi. Açıklamada, sakat ve cezalı futbolculardan iyi haber geldiği belirtilerek, “Afjet Afyonspor maçında kırmızı kart gördüğü için Sultanbeyli maçında forma giyemeyen Fahrettin Bıyıklı 12 Kasım Cumartesi günü Seyrantepe Stadı’nda oynanacak Payasspor karşılaşmasında forma giyebilecek. Sakat futbolcularımızın da durumları iyiye gidiyor. Kısa zamanda sakat ve futbolcularımızın düzelip takıma katılacaklarını umut ediyoruz” denildi.