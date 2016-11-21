Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Spor
  •  » Diyarbekirspor’da moraller yerinde

Diyarbekirspor’da moraller yerinde

Spor Toto 3. Lig 3.Grup’ta son 3 maçtan 9 puan çıkaran Diyarbekirspor’da büyük bir sevinç yaşanıyor.

Diyarbekirsporda moraller yerinde

21 Kasım 2016 15:51

Payasspor’u 2-0, deplasmanda Sakaryaspor’u 1-0 ve sahasında Darıca Gençlerbirliği’ni 3-0 yenerek puan hanesine yazan Diyarbekirspor, ligde iddialı duruma geldi. Diyarbekirspor Teknik Direktör Metin Altınay, arka arkaya önemli ve zor maçlar oynamalarına rağmen bu süreci kayıpsız geçmelerinin önemli olduğunu söyledi. Altınay, “Bu 3 maç için hedefimizi 9 puan olarak belirlemiştik. Çok şükür amacımıza ulaştık. Arka arkaya bu maçları oynamak ve kazanmak kolay olmadı, bunu başaran oyuncularımı tebrik ediyorum. Hafta içinde zorlu bir Sakarya deplasmanından 3 puanla döndük ve hemen akabinde bir başka önemli rakip olan Darıca Gençlerbirliği’ni yendik. Hem iyi oynadık,hem de iyi mücadele ettik. Kritik eşiği kayıpsız atlattığımız için mutluyuz. Geleceğe umutla bakıyoruz. Amacımız kazanmaya devam etmektir” dedi.

Etiketler: Diyarbekirspor, Spor Toto 3. Lig


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

SPOR VİDEO GALERİ
SPOR FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 18°C

  • Ankara

    Ankara 14°C

  • İzmir

    İzmir 19°C

  • Bursa

    Bursa 17°C

  • Trabzon

    Trabzon 17°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!