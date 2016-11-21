Payasspor’u 2-0, deplasmanda Sakaryaspor’u 1-0 ve sahasında Darıca Gençlerbirliği’ni 3-0 yenerek puan hanesine yazan Diyarbekirspor, ligde iddialı duruma geldi. Diyarbekirspor Teknik Direktör Metin Altınay, arka arkaya önemli ve zor maçlar oynamalarına rağmen bu süreci kayıpsız geçmelerinin önemli olduğunu söyledi. Altınay, “Bu 3 maç için hedefimizi 9 puan olarak belirlemiştik. Çok şükür amacımıza ulaştık. Arka arkaya bu maçları oynamak ve kazanmak kolay olmadı, bunu başaran oyuncularımı tebrik ediyorum. Hafta içinde zorlu bir Sakarya deplasmanından 3 puanla döndük ve hemen akabinde bir başka önemli rakip olan Darıca Gençlerbirliği’ni yendik. Hem iyi oynadık,hem de iyi mücadele ettik. Kritik eşiği kayıpsız atlattığımız için mutluyuz. Geleceğe umutla bakıyoruz. Amacımız kazanmaya devam etmektir” dedi.