Diyarbekirspor’un açıklamasında alınan sonuçların takımın kalitesine yakışmadığı belirtildi. Açıklamada, ”Takımımızın son olarak Maltepespor’a deplasmanda 1-0 yenilerek haftayı puansız kapatmasından ötürü çok üzüntülüyüz. Aynı zamanda üzdüğümüz taraftarlarımız adına da derin bir mahcubiyet duymaktayız. Bundan dolayı taraftarlarımızdan özür diliyoruz. 2.Lig’e doğrudan çıkma şansımızı sonuna kadar kovalayacağız, bu olmazsa Play-Off’tan da olsa 2.Lig’e çıkacağımıza inanıyoruz. Gerek onursal başkanımızın yaptığı yatırımlar ve belirlediği hedefler, gerekse taraftarlarımızın beklentileri ile ters düşen bu kötü performans haliyle hayal kırıklığı yaratmıştır. Bu tablo takımımızın kalitesine yakışmamaktadır. Diyarbekirspor’un gerçek kapasitesi ve gücü bu değildir” dedi.