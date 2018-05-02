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Diyet Fest'e sayılı günler kaldı

5-6 Mayıs'ta düzenlenecek Diyet Fest, İstanbul'un oksijen deposu Kemerburgaz Forestanbul'da gerçekleşecek.

Diyet Feste sayılı günler kaldı

02 Mayıs 2018 14:53

Nutrition İstanbul tarafından 5-6 Mayıs'ta düzenlenecek Diyet Fest, İstanbul'un oksijen deposu Kemerburgaz Forestanbul'da gerçekleşecek. 65 bin metrekarelik bir alanda düzenlenecek festivalde, ünlü diyetisyenlerle söyleşiler, sağlıklı workshoplar, spor etkinlikleri ve konserlerin yapılacağı bildirildi. 

Festivalde Edis ve Ozan Çolakoğlu sahne alacak 

Festivalin akşam konserlerinde 5 Mayıs'ta pop müziğin başarılı ismi Edis ve 6 Mayıs'ta aranjör Ozan Çolakoğlu DJ performansı ile sahne alacak.

'Bi' Diyetisyene Sor' etkinliği 

Sağlıklı beslenmeye dair tüm soruların, ünlü diyetisyenlerin söyleşileriyle 'Bi' Diyetisyene Sor' sahnesinde cevaplarını bulacağı bildirildi. Ayrıca sağlık tutkunlarını eğitimler ve pratik tarifler beklediği aktarıldı. Alanında uzman isimlerin sunumuyla gerçekleşecek workshopların festival ziyaretçilerine ücretsiz olacağı bildirildi.

Ücretsiz vücut analizleri 

Festival alanında yer alacak vücut analiz cihazları ile ziyaretçilerin yağ, kas, su ve metabolizma hızlarının ücretsiz olarak ölçülebileceği, ölçüm sonuçlarının, festivalde yer alan uzman kişilerin yorumlayacağı ifade edildi.

Türkiye'nin dört bir yanından katılımcıların bulunacağı festivalde, ip parkurları ile minimum risk, maksimum macera yaşanacağı, ziyaretçilerin, yüksek ip parkuları, dev salıncak, zip line parkuru ve insan sapanı gibi macera parkurları ile adrenalini yaşayacakları aktarıldı. Katılımcıların, spor eğitmenleri ile yüzlerce kişiyle birlikte, orman içinde egzersiz yapacağı bilgisi verildi.

Başarılı oyuncu İbrahim Selim ile 'Diyet Klişeleri' söyleşisini yapılacağı, yakın zamanda Güldür Güldür Show'daki stand up performansıyla dikkatleri üzerine çeken Doğu Demirkol'un da tek kişilik gösterisiyle festival ziyaretçilerine keyifli anlar yaşatacağının altı çizildi.

0-12 yaşın ücretsiz girebileceği belirtilen festivalde, bin metrekarelik çocuk oyun ve macera alanı yer aldığı bildirildi. Gün boyu, İstanbul'daki belirli noktalardan festival alanına, ücretsiz servislerle ulaşılabileceği ifade edildi.  

Etiketler: Diyet Fest

 

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