Diyet hastalarına obezite uyarısı

Özel Gaziantep Anka Hastanesi’nde hasta kabulüne başlayan Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. N. Olcay Arıcı, tüm dünyada ciddi bir sağlık sorunu olan obezitenin diyabet için ciddi bir tehlike olduğuna dikkat çekti. Vücut kitle indeksi değerinin 30’un üzerinde olmasının riski arttırdığını söyleyen Op. Dr. Arıcı, günümüzde hem obezite hem de diyabet için ilaç tedavilerinin yanı sıra, cerrahi tedavi imkanlarının da mümkün olduğunu belirtti. Op. Dr. Arıcı obezite ve diyabet arasındaki ilişkiyi de anlatarak, "Kişinin kilosunun, boyunun karesine bölünmesiyle elde edilen değer olan vücut kitle indeksi değerinin 30’un üzerinde olması, kişinin obez olduğuna işaret ediyor. Özellikle bel ve karın çevresinde yağlanma ile kendini belli eden obezite, sağlık açısından ciddi bir tehdit oluşturuyor. Obeziteye bağlı olarak gelişen Tip 2 diyabetin görülme sıklığı ise giderek artıyor. Yağ kitlesinin artışına bağlı olarak insülin direnci gelişimine neden olan hormonlar, diyabete davetiye çıkarıyor. Obezite ortadan kalkmadan, Tip 2 diyabet tedavisinde kişi, uzun vadede başarılı sonuçlar alamıyor.

Dolayısıyla, diyabet tedavisi için kişinin öncelikle aşırı kilolarından kurtulmuş olması gerekiyor. Kilo verdikçe diyabet kontrol altına alınabiliyor. Bu cerrahi yöntem, diyabeti tedavi ettiği gibi beraberinde birçok metabolik sorunun da ortadan kalkmasını sağlıyor” dedi.

“Obezite ve diyabetten cerrahi yöntemlerle kurtulun”

Op. Dr. Arıcı, Özel Gaziantep Anka Hastanesinde obezite ve diyabet hastalarında uygulanan cerrahi yöntemler hakkında bilgi vererek, "Obezite hastaları için sleeve gastrektomi (tüp mide ameliyatı) ve gastric bypass olmak üzere kullandığımız iki yöntem mevcut. Diyabet hastaları için ise, yine sleeve gastrektomi ve ileal transpozisyon yöntemlerini kullanıyoruz. Halk arasında tüp mide ameliyatı olarak bilinen sleeve gastrektomi operasyonunun kısa dönem sonuçları çok başarılı olmaktadır. Hasta, 6 aylık süreçte ideal kilosuna yakın kilolara ulaşmaktadır. Cerrahi olarak da nispeten kolay olan bu operasyonun uzun dönem sonuçlarında (2 sene veya daha fazla), hastada yeniden kilo alma riski diğer operasyona göre çok daha yüksek olduğundan, bu yöntem çok tercih ettiğimiz bir yöntem değil. Ancak bu yöntemi, cerrahi olarak mecbur kaldığımız durumlarda veya hasta endikasyonu gereği kullanmaktayız. Gastric bypass, obezite hastaları için çok daha effektif ve kalıcı bir zayıflama ameliyatıdır. Cerrahi teknik olarak daha komplike olan bu yöntem, hastanın uzun dönem sonuçları açısından daha etkilidir. Bu yöntemle ömür boyu süren bir kür sağlanmaktadır. Operasyon sonrası görülen bulantı, kusma ve dumping sendromu gibi problemler, bu operasyonda daha az karşımız çıkmaktadır. Bu nedenle obez hastalarda çoğunlukla tercih ettiğimiz yöntem gastric bypass operasyonudur. Diyabet hastalarında sleeve gastrektomi operasyonuna ek olarak ince bağırsağın son kısmını mideye bağlayan bir seri işlem yaptıklarını da dile getiren Özel Gaziantep Anka Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Olcay Arıcı;” Bu şekilde hastanın insülin seviyesini ve insülin kullanımını artıran net sonuçlar elde ediyoruz. Hastanın diyabet ve ona yandaş birçok sağlık problemi bu operasyonla ortadan kalkarken, diyabet ilaçları kullanmadan sağlıklı bir yaşam sürmesi sağlanıyor" diye konuştu.