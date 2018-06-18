Diyet için kişisel programlara önem verin

Girne Amerikan Üniversitesi(GAÜ) bünyesinde dispanser hizmetleri veren Smart Health Life Center, bedenlerindeki aşırı kilo sorunlarına çözüm arayanlara yönelik, alternatif bir diyet programı uygulaması yapıyor.

“Kişiye özel diyet programı ve sabah kahvaltısı şart”

Geçirilen oruç dönemi ve bayramda oluşan fazla kilolar nedeniyle, kiloların olası sağlık problemlerine yol açacağı konusunda uyarılarda bulunan Diyetisyen Gamze Öztürk, kilo verme ve sonrasında bu sağlıklı dengeyi yakalayabilmeyi sağlamanın yollarını şöyle anlattı: “Smart Health Life Center’de uygulanan ve altı haftada, ‘yeni bir sen oluştur!’ sloganı ile programa dahil olan kişiler, bizim kontrolümüzde elde edilen bulgulara göre, beslenme uzmanına yönlendiriliyor. Bazı durumlarda, beslenme uzmanı gerekli görürse psikolojik destek de sağlanıyor. Herkesin, kendine özel bir diyet programı olması gerekir. Herkes, farklı nedenlerden dolayı kilo alıp verebilir. Kilonun sebebi, hastalıklar ya da psikolojik rahatsızlıklar olabilir. Duygusal açlık dediğimiz zaman, psikolojik destek devreye girer. Hastalar, diyet kelimesinden, yanlış bir algı oluşuyor. Korkuluyor, kısıtlanacaklarını düşünüyorlar. Bunlar girince, insanlar yapamıyor ve programlarına konsantre olamıyor, sonucunda da odaklanamadıkları için, kilo veremiyorlar. O yüzden; yasakların, kısıtlamaların olmadığı ve sadece ‘yerine koyma’ ile miktarları kısıtlayarak, bir beslenme programı daha iyi olacaktır.”

“Acıkmıyorsak ara öğün yemeyelim”

Metabolizmanın değerlerini düzenleyecek öğün aşamalarının en kritiğini, sabah kahvaltısının oluşturduğunu belirten Öztürk; “Kişi yemek istiyorsa, miktarını ayarlayarak tüketecek. Eğer bunu yiyorsa, başka şeylerden fedakarlık etmesi gerekecek. Bu bir süreç değildir, bu ömür boyu sürecek olan sağlıklı beslenme programıdır. ‘Bunu yapayım kilo vereyim, sonra tekrar bırakayım’ söz konusu değildir. Eğer acıkmıyorsak, midemizde açlık hissi yoksa, ara öğün tüketmemek daha iyi olur. Öğünlerimizi atladıktan sonra, metabolizmamız yavaşlar. Yavaşladığında da, akşama daha fazla yeme isteği doğar. Bu durumda daha kolay kilo alabiliriz. En önemli öğün, sabah kahvaltısıdır. Gün içerisinde; daha enerjik daha dinamik ve bilincimizin açık olabilmesi için, sabah kahvaltısı çok önemli."

“Televizyon eşliğinde yemek yemekten kaçının”

Dinlenme modunda televizyonun karşına geçtiğimiz zaman sürekli tüketim halinde olduğumuza dikkat çeken Öztürk: “ Yemek konusunda televizyonun da vermiş olduğu bir etki var. Televizyonun karşısına geçiyoruz, dinlenme modundayız ve televizyon izlerken, genellikle bir şeyler yiyoruz. Bunu, en azından akşam dokuza kadar bitirmemiz gerekir. Spor danışmanları ile birlikte spor programı da uygulanılmalıdır. Tüm bu alışkanlıklar çocukluk döneminde başlar ve bu şekilde devam eder. Bu durumda ebeveynler daha bilinçli olmalı ve çocuklarını bilinçli ve programlı beslenme konusunda uyarmalılar” diye konuştu.