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Diyet yaparken yapılan hatalar neler? İşte en sık yapılan 5 diyet hatası

Diyetisyen Psikolog Merve Gündüz, diyet yaparken yapılan hataları 5 maddede sıralarken hatalı yapılan diyetin obeziteye neden olabileceğini ifade etti.

Diyet yaparken yapılan hatalar neler? İşte en sık yapılan 5 diyet hatası

05 Ocak 2018 11:42

Son yıllarda dünyada sürekli artan obezite hastalığına yakalanan kişi sayısı her geçen gün artıyor. Türkiye'de ilk kez kurulan Nişantaşı Hastanesi Obezite Enstitüsü uzman doktorlarından Dyt. Psk. Merve Gündüz, “Her kilolu insan obez demek değildir” diyerek obezite öncesi yapılan hatalara dikkat çekti. Sıkça yapılan doğru bilinen yanlışların insanları anlamsız yere yorduğunu söyleyen Gündüz; diyet yaparken yapılan hataları ve ise şöyle sıraladı:

Yanlış 1 “Her gün tartılıyorum”

Diyet yapan kişiler genel olarak her gün tartılma eğilimindedirler. “Bakalım diyetim işe yaramış mı?” gibi sorularla gün içinde bile o tartının üzerine defalarca çıkarız. Motivasyonumuz bozulunca da ne yapsam işe yaramıyor diye yakınırız. Oysa gün içindeki ağırlık sıklıkla dalgalanmalar göstermektedir. Yediğimiz yemekler, ödem, kabızlık, idrar gibi birçok faktör tartıya kilo artışı olarak yansımaktadır. Bunun yerine haftada 1 kez sabah aç karna, iç çamaşırlarıyla tuvalet sonrası ölçülmek yeterlidir.

Yanlış 2 “Yemeklerimde hiç yağ kullanmıyorum”

Yağı hayatımdan tamamen çıkartırsam, yağ kütlem artmayacağı için kilo almam şeklinde bir inanış var. Gelin bir de şuradan bakalım. Hücre zarının yapısını oluşturan tabaka yağdan meydana gelmektedir. Diyetimizden yağı tamamen çıkarmamız demek metabolizmanın düzgün bir şekilde çalışamaması, yağda eriyen vitaminlerin (A,D,E,K) emiliminin tam yapılamaması demektir. Ayrıca fazladan tüketilen karbonhidrat ve protein de yağa dönüştüğünü ve yağların tokluk süresinin uzamasına yardımcı olduğunu unutmayın.

Yanlış 3 “Zayıflamak için light ürünler tüketiyorum ama kilom aynı”

Besinlerde porsiyon kontrolüne dikkat etmeyen birinin light ürünlerle zayıflamasını beklemek çok anlamlı değil. Ayrıca bir ürünün üzerinde 'light' yazıyor olması o ürünün sınırsızca tüketilebileceği, enerji içermediği anlamına gelmiyor. Burada önemli olan karbonhidrat-yağ-protein ,her besin grubundan yeterli ve dengeli bir şekilde faydalanabilmek.

Yanlış 4 “Bitki çaylarını istediğim kadar içebilirim

Zayıflama diyeti yapan çoğu kişinin elinde kupa kupa bitki çaylarını görürüz. Yağ yakan çaylar şehir efsanesi gibi dilden dile dolanır. Bu çaylarda bağırsakların atım işlemini arttıran laksatifler, idrar çıkışını arttıran diüretikler ve terlemeyi arttırıcı etkileri sağlayan içerikler bulunmaktadır. Form çaylarında laksatif etki ile en çok kullanılan bitki sinamekidir. Sürekli olarak sinameki kullanımı, su ve elektrolit kaybına neden olacağı için kişi tartıda kilo kaybettiğini zannedebilir.

Yanlış 5 “Diyet yasaklar listesi demek!”

Bu pazartesi diyete başladık ve “işte diyetteki 10 yasaklı besin, zayıflamak istiyorsanız bunları asla tüketmeyin” manşetleri her yerde. Gün geçtikçe yasaklardan uzak durmak daha da zorlaşmaya başlıyor ve sonunda dayanamayıp kendimizi o besini tüketirken buluyoruz. Besinleri yasaklamak yerine, miktar ve sıklığının düzenlendiği bir beslenme sistemi tercih etmemiz diyeti daha sürdürülebilir hale getirecektir.

Etiketler: diyeti hatalı diyet, Merve Gündüz

 

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