Diyetisyen nasıl olunur ? Diyetisyen maaşları ne kadar ? Diyetisyenlik bölümü taban puanları 2017-2018

Diyetisyen Nedir ?

Diyetisyen insanların yeterli, dengeli ve sağlıklı bir biçimde beslenebilmeleri için yemek listelerinin hazırlanması, yiyeceklerin sağlığa uygun bir şekilde pişirilip sunulması konusunda çalışan, var olan besin kaynaklarının ekonomik ve sağlık kurallarına uygun olarak kullanılmasını sağlayan, bireyi ve toplumu bilgilendiren meslek elemanıdır.

Diyetisyenler Ne İş Yaparlar ?

Diyetisyenler; Besinlerin işlenmesi, hazırlanması, pişirilmesi ve depolanması sırasında oluşan değişikliklerin

insan vücudundaki etkilerini inceler, Toplumda değişik yaş, cinsiyet ve fiziksel uğraşısı olan grupların enerji ve diğer besin öğeleri gereksinmelerini belirler,

Yetersiz ve dengesiz beslenmenin yol açtığı sağlık sorunlarına karşı önlemlerin alınmasını sağlar, koruyucu diyetleri planlar,

Ülkenin temel beslenme plan ve politikalarının belirlenmesi ve uygulanmasında yardımcı olur,Besin analizleri yapar, Diyet ürünleri geliştirir, Çeşitli hastalıklara uygun diyetleri planlar,

Toplu beslenme yapılan kurum ve kuruluşlarda beslenme ilkelerine uygun hizmet verilmesini

sağlar.

Toplumu ve bireyleri sağlıklı ve ekonomik beslenme yöntemleri konusunda eğitir.Diyetisyen olmak isteyenlerin fen bilimlerine ilgili, işbirliği yapabilen, yardım etmekten hoşlanan, dikkatli, araştırmacı, yeniliklere açık, kendini iyi ifade edebilen, beden dilini iyi kullanan,sorumluluk sahibi kişiler olması gerekir. yabancı dil bilmek başarıyı artıran bir özelliktir. Hastanelerde, okullarda, yurtlarda, fabrikalarda temiz ortamlarda görev yaparlar.

Ancak mutfak denetimi yaparken nemli ve kokulu ortamda çalışmak durumundadır. İş genellikle oturarak yürütülür.

DİYETİSYEN NASIL OLUNUR VE NERELERDE ÇALIŞABİLİR ?

Mesleğin eğitimi, sağlık bilimleri fakültesi, Beslenme ve Diyetetik bölümünde verilmektedir. Bölümü bitirenlerden Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programını veya Pedagojik Formasyon Programını tamamlayanlar öğretmen olarak da çalışabilirler.

DİYETİSYEN MAAŞLARI NE KADAR ?

Çalışılan yere bağlı olarak 1.404 TL'den başlayıp 10.000 Bin TL seviyelerinde çıkabilir.