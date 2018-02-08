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Diyetisyen nasıl olunur ? Diyetisyen maaşları ne kadar ? Diyetisyenlik bölümü taban puanları 2017-2018

Sağlıklı bir şekilde yaşamak ve dengeli beslenmek günümüzün önemli ihtiyaçlarından biridir. Eğer bu konuda bir uzman olarak diğer insanlarda yardımcı olmak istiyorsanız diyetisyenlik mesleği size göre olabilir. İşte mesleğe ait tüm bilgiler bu haberimizde...

Diyetisyen nasıl olunur ? Diyetisyen maaşları ne kadar ? Diyetisyenlik bölümü taban puanları 2017-2018

08 Şubat 2018 00:32

Diyetisyen  Nedir ?

Diyetisyen insanların yeterli, dengeli ve sağlıklı bir biçimde beslenebilmeleri için yemek listelerinin hazırlanması, yiyeceklerin sağlığa uygun bir şekilde pişirilip sunulması konusunda çalışan, var olan besin kaynaklarının ekonomik ve sağlık kurallarına uygun olarak kullanılmasını sağlayan, bireyi ve toplumu bilgilendiren meslek elemanıdır.

Diyetisyenler Ne İş Yaparlar ?

Diyetisyenler; Besinlerin işlenmesi, hazırlanması, pişirilmesi ve depolanması sırasında oluşan değişikliklerin
insan vücudundaki etkilerini inceler, Toplumda değişik yaş, cinsiyet ve fiziksel uğraşısı olan grupların enerji ve diğer besin öğeleri gereksinmelerini belirler,

Yetersiz ve dengesiz beslenmenin yol açtığı sağlık sorunlarına karşı önlemlerin alınmasını sağlar, koruyucu diyetleri planlar,

Ülkenin temel beslenme plan ve politikalarının belirlenmesi ve uygulanmasında yardımcı olur,Besin analizleri yapar, Diyet ürünleri geliştirir, Çeşitli hastalıklara uygun diyetleri planlar,

Toplu beslenme yapılan kurum ve kuruluşlarda beslenme ilkelerine uygun hizmet verilmesini
sağlar.

Toplumu ve bireyleri sağlıklı ve ekonomik beslenme yöntemleri konusunda eğitir.Diyetisyen olmak isteyenlerin fen bilimlerine ilgili, işbirliği yapabilen, yardım etmekten hoşlanan, dikkatli, araştırmacı, yeniliklere açık, kendini iyi ifade edebilen, beden dilini iyi kullanan,sorumluluk sahibi kişiler olması gerekir. yabancı dil bilmek başarıyı artıran bir özelliktir. Hastanelerde, okullarda, yurtlarda, fabrikalarda temiz ortamlarda görev yaparlar.

Ancak mutfak denetimi yaparken nemli ve kokulu ortamda çalışmak durumundadır. İş genellikle oturarak yürütülür.

DİYETİSYEN NASIL OLUNUR VE NERELERDE ÇALIŞABİLİR ?

Mesleğin eğitimi, sağlık bilimleri fakültesi, Beslenme ve Diyetetik bölümünde verilmektedir. Bölümü bitirenlerden Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programını veya Pedagojik Formasyon Programını tamamlayanlar öğretmen olarak da çalışabilirler.

DİYETİSYEN MAAŞLARI NE KADAR ?

Çalışılan yere bağlı olarak 1.404 TL'den başlayıp 10.000 Bin TL seviyelerinde çıkabilir.

DİYETİSYENLİK BÖLÜMÜ TABAN PUANLARI 2017-2018 ULAŞABİLMEK İÇİN TIKLAYIN

Etiketler: diyetisyen maaşları, diyetisyenlik bölümü taban puanları

 

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