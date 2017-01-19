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Diz ağrılarına protezli çözüm

Özellikle 50 yaş üstü vatandaşlarda görülen ve kişinin yaşam kalitesini düşüren diz ağrıları, Diyarbakır’da gerçekleştirilen diz protezi ameliyatı ile tarihe karışıyor.

Diz ağrılarına protezli çözüm

19 Ocak 2017 10:37
Diz ağrılarına protezli çözüm - Tıkla İzle

Memorial Dicle Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji bölümünden Op. Dr. Fener Çelebi, diz ağrıları ve tedavi yöntemleri ile ilgili açıklamalarda bulundu. Op. Dr. Çelebi, diz ağrılarının zaman içerisinde, diz içindeki kıkırdak yapının bozulması sonucu oluştuğunu söyledi. Bu ağrıların, genellikle 45-50 yaşından sonra artarak ortaya çıktığını belirten Op. Dr. Çelebi, diz ağrılarının kişiyi günlük rutin işleri göremez hale getirdiğini dile getirdi. Op. Dr. Çelebi, “Özellikle gece ağrıları hastaları çok fazla etkilemektedir. Bu ağrılar nedeni ile hastalar, dışarıya çıkmakta zorlanır. Günümüz teknolojisi ile bunun önlemi artık çok rahat bir şekilde alınabiliyor. iyi bir merkezde yapılacak diz protezi ameliyatı, hastanın eski yaşantısına geri dönmesine yardımcı olacaktır. Hasta bu sayede gece rahat yatabilir, günlük aktivitelerini, gezmelerini, sporu rahat bir şekilde yapabilir. Özellikle gece ağrılarının dinmesi ve rahat bir uyku, hastanın yaşam kalitesinde yüzde 90’a yakın bir iyileşme gösterir. Eskiden 5-10 yıl olan protez ömrü şu an 30 yıla kadar çıkmaktadır. Bununla birlikte protezin yapısı sayesinde hastalar dizlerini tamamen bükebilip, namaz, secde pozisyonunu rahat bir şekilde alabilmektedir. Bizim ameliyat önceliğimiz, gece ağrıları olan, günlük aktiviteleri tamamen kısıtlanan, ağrı kesicilere rağmen ağrıları geçmeyen, ihtiyaçlarını karşılayamayan hastalardır. Yaklaşık bir buçuk saat süren ameliyatın ardından hasta, 2 ayın sonunda gerekli egzersizlerle birlikte eski yaşantısına geri dönmektedir” dedi. 

Aydın Yorat

Etiketler: Diz ağrıları, protezli çözüm


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