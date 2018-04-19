Dizel araçlara rağbet

Son yıllardaki dizel araçlardaki artışa dikkate çeken Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Dizel araçlara son yıllarda büyük bir eğilim var. Öyle ki bu yılın ilk iki ayına kadar son 10 yılda dizel araç sayısı yüzde 356 arttı. Bununla birlikte araç sayısı yüzde 78, LPG’li araç sayısı yüzde 109 arttı. Benzinli araçlarda ise yüzde 11 azalış var. Avrupa’da dizel araç yasakları ve diğer yakıt türlerine yönelim sebebiyle dizel otomobil satışları son 10 yılda yüzde 7 geriledi. Dizel araç sayısı geçtiğimiz yıl bir önceki yıla göre Avrupa’da 760 bin azalırken bizde 452 bin 533 arttı. Avrupa dizel araçlardan kaçarken biz tam tersi dizele yükleniyoruz” diye söyledi.

“Zamlar insanları benzinli araçlardan kaçırdı”

Benzine gelen zamların benzinli araç tercihinin düşmesinde etkili olduğunu belirten Palandöken, “2008 yılında 3 milyon 531 bin 763 benzinli otomobil sayısı bu yıl Şubat ayı sonunda 3 milyon 128 bin 961’e düşerek son 10 yılda yüzde 11 azaldı. Toplam araç içerisindeki payı ise yüzde 52 iken 25,8’e geriledi. Önceden araç performansına bakılarak satın alınırdı şimdi ise yakıt tüketimine bakılıyor. Bu gerilemede dizel, LPG’li, hibrit, elektrikli araçların yaygınlaşmasının yanı sıra zamların da çok büyük etkisi var. Bu yıl Nisan ayının yarısına kadar 6 kez olmak üzere toplam 74 kuruş zam, 2 kez olmak üzere toplam 27 kuruş indirim yapıldı. Yani benzin fiyatı 3 buçuk ayda 47 kuruş arttı. Öte yandan elektrikli ve hibrit araç talebi de arttı. Hibrit otomobil araç satışı, geçtiğimiz yıl bir önceki yıla göre bin 10 adetten 4 bin 507 adede çıkarak yüzde 346, elektrikli araç satışı ise 44 adetten 76 adede çıkarak yüzde 73 arttı. Çevre dostu bu araçların kullanımını artırmak için vergi indirimlerinin ve teşviklerin de artması lazım” şeklinde konuştu.