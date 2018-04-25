Dizel’de SCR teknolojisi

Otomotiv ekipman üreticileri için geleceğe yönelik önemli çözümler geliştiren Delphi Technologies, SCR (Seçici Katalist İndirgeme) teknolojisiyle dizel motorlar için devrim niteliğinde bir yeniliği gün yüzüne çıkardığını duyurdu. Yapılan açıklamada; SCR sistemi sayesinde, dizel motorların performansı ve verimliliği artırılırken, doğaya zararlı nitrojen oksit (Nox) emisyonları, suya ve zararsız nitrojene dönüştürülerek ortadan kaldırılıyor. Ayrıca dizel motorların optimum verimlilik seviyesine ulaşması için gerçekleştirilen kalibrasyon süreçleri sonrasında, CO2 emisyonları da daha düşük seviyeye getiriliyor.

SCR teknolojisi dizellerin geleceği için hayati önem taşıyor

Yakıt enjeksiyonu, elektronik ve yazılım alanındaki bilgi birikimi ve uzmanlığını tüm süreci kontrol altında tutmak için gerekli olan dozaj, dozaj enjektörü, yazılım ve elektronik sistemleri bir arada sunarak taçlandıran şirket, ikinci nesil SCR sistemi sayesinde daha az üre tüketirken, daha verimli bir performans sunuyor. 2018 yılı itibariyle yeni nesil enjektör üretimine hız veren Delphi Technologies, 2020 yılına kadar yılda 1 milyondan fazla enjektör üretmeyi hedefliyor. Otomobil üreticilerinin, son yıllarda iyiden iyiye sıkılaşan emisyon normlarını karşılayabilmesi adına şirket, 2020 yılına kadar yılda 11 milyondan fazla SCR sistemi satışına ulaşılacağını öngörüyor.

Dizel motorların geleceği için hayati bir önem taşıyan SCR sistemi, şirketin yaptığı kapsamlı araştırmalar ve gelişmiş malzeme tasarımı ile birlikte, 30 yıldan fazla bir süredir ürettiği benzinli PFI (Port Yakıt Enjeksiyonu) teknolojisinden türetiliyor. Üre dozaj ve enjeksiyon sistemi ile birlikte çalışan SCR sistemi, dizel motorlara özel olarak geliştirilen katalizöre dizel egzoz sıvısını (DEF) küçük damlacıklar halinde enjekte ederek çok daha etkin bir amonyak dönüşümü sağlıyor. Bu sayede sadece test koşullarında değil, gerçek sürüş koşullarında da zararlı NOx emisyonları yüzde 80’e kadar azaltılıyor. Orijinal ekipman üreticilerinin uygulamalarına tam olarak uyan, üreticiye özgü çözümler için büyük bir esneklik sunan, sağlam ve kompakt yapısıyla ön plana çıkan SCR teknolojisi, uygun maliyetiyle de dizel motorları şimdiden geleceğin emisyon normlarına hazırlıyor.