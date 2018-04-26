Dizi ve programlarda sesli anlatım seçeneği

Turkcell’in toplumun her kesiminde fırsat eşitliği odağıyla hareket ettiği projelerinden biri olan ve görme engellilerin sosyal hayata bağımsız katılımını hedeflediği uygulaması Hayal Ortağım, sesli betimlemeyi tüm TV ve sinema mecralarında yaygınlaştırmak için seferberlik başlattı. Turkcell açıklamasına göre yayıncılık sektöründe sesli betimlemenin önemini vurgulamak ve sektörel olarak bu konunun gelişimini sağlamak amacıyla düzenlenen Sesli Betimleme etkinliğinde, engelli bireylerin teknolojik ihtiyaçlarına cevap veren fikirler üretmek ve bu fikirlerin uygulamaya geçirilmesi yönünde görüş birliğine varıldı.

Sesli betimlemenin engellilerin hayatındaki yeri ve yayıncılıkta sesli betimleme konularının tartışıldığı etkinlikte konuşan Turkcell Engelli Çözümleri Ürün Yöneticisi Gamze Sofuoğlu, “Görme engellilerin sosyal hayata daha eşit ve bağımsız katılımlarına destek olmak için YGA ile birlikte geliştirdiğimiz Hayal Ortağım uygulamasında yer alan sesli betimleme teknolojisi ile; görme engellilerin vizyon filmlerini Türkiye'deki tüm sinema salonlarında, herkesle aynı anda, hiçbir görsel detayı kaçırmadan izleyebilmelerini sağlıyoruz. Uygulamamız filmi sesinden tanıyor ve filmle otomatik senkron olarak, diyalogların olmadığı tüm sahnelerdeki tüm görsel detayları görme engelli izleyiciye aktarıyor. Nisan 2018 itibariyle 90 vizyon filmini ve 14 bölümlük bir TV programını görme engellilere sesli betimlemeli ulaştırabilmiş olmanın gururunu yaşıyoruz. Bugüne kadar destekleriyle daha çok film betimlememizi sağlayan yapımcılara teşekkür ediyoruz. Diğer tüm yapımcılardan da filmlerini, dizilerini, TV programlarını milyonlarca engelli bireye eşit ve erişilebilir ulaştırabilmemiz için desteklerini bekliyoruz. Dünyada bir ilk olan sesli betimleme uygulamamız sayesinde bugün kullanıcılar sinema, TV ve müzelerde rahatça hareket edebiliyor, sosyal hayata aktif katılma imkanı buluyor. Bu da bize gösteriyor ki, engelli projelerine bakış artık doğru bir yönde ilerliyor ve erişilebilirlik hak ettiği değeri görüyor, Turkcell olarak biz de erişilebilir çözümleri Türkiye’de sahiplenen şirket olmak istiyoruz” dedi.

“Sesli Betimleme Yasası’nı bekliyoruz”

Sesli Betimleme Derneği Başkanı Kenan Önalan ise görme ve işitme engellilerin film izleyebilmelerine olanak sağlayan sesli betimleme uygulamalarının dünyada 1980’lerde başladığını söyleyerek, “Türkiye’de ise ilk kez 2006’da Boğaziçi Üniversitesi bünyesinde kurulan bir öğrenci grubunun çalışmalarıyla uygulamaya geçti. 2010’da ise Sesli Betimleme Derneği çatısı altında kurumsal yapılaşması oluşturuldu. Bazı TV kanalları ve platformlarda sesli-yazılı betimlemeye yönelik çeşitli çalışmalara gerçekleştirildi. Turkcell Hayal Ortağım uygulaması da sinemalarda görme engelliler için özgür ve bağımsız izleme olanaklarını sağladı. Bugüne kadar çok sayıda film, tiyatro oyunu, bale, müze, sergi, konferans ve eğitim materyallerini; görmeyen ve işitmeyenler için sesli betimlemeli, ayrıntılı altyazı ve işaret dili seçenekleriyle sunduk. Türkiye’de alanında ilk ve tek olan dünyada saygın kurumlarca takip edilen, uluslararası sertifikasıyla kendini geliştiren Sesli Betimleme Derneği profesyonelleşen çalışmalarını her geçen gün artırarak devam ediyor. En büyük hedefimiz, Sesli Betimleme Yasası’nın genişletilerek daha kapsamlı bir hale getirilmesi için çalışmaktır. Bu yasayla birlikte, Türkiye'deki tüm görme ve işitme engelli vatandaşların görsel ve işitsel materyallerden, herkesle birlikte eş zamanlı ve eşit olarak yararlanması sağlanmış olacak. Tüm sinema filmlerinin, sesli-yazılı betimleme ve işaret dili tercümesi seçenekleri bulunacak. Ayrıca seyahatlerde, yurtiçi uzun mesafe otobüs ve tren seferlerinde, uluslararası uçak seferlerinde görme ve işitme engellilerin de seyredebileceği sesli-yazılı betimlemesi ve işaret dili tercümesi yapılmış görsel yayınlar ve filmler yer alacak. Turkcell Hayal Ortağım uygulaması şu an sadece görme engellilerin sinema filmlerine erişimini özgür kılıyor. İşitme engellilerin de detaylı altyazı ve işaret dili tercümesi çalışmalarıyla erişimin tam sağlanacağı platformlara ihtiyacımız var. Türkiye’deki tüm yapımcıların aynı duyarlılık ve hassasiyetle taşın altına ellerini koymalarını arzu ediyoruz” ifadelerini kullandı.