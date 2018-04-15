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Diziden etkilendi kılıç ustası oldu

Kahramanmaraşlı esnaf Halil Balbaş, bir televizyon dizisinden etkilenerek hobi olarak kılıç, hançer, pala ve balta gibi savaş silahları yapmaya başladı.

Diziden etkilendi kılıç ustası oldu

15 Nisan 2018 13:46

Küçük Sanayi Sitesi'ndeki iş yerinde tamamen kendi üretimi arazi aracını görücüye çıkaran Halil Balbay, tarihi savaş silahlarına merak sardı. TRT 1’de her çarşamba akşamı yayınlanan ‘Diriliş Ertuğrul’ dizinin tam bir hayranı olan Balbay, dizideki karakterlerin kullandığı savaş gereçlerini yapmasıyla görenlerin ilgi odağı oldu. Yaptığı çalışmaları İHA muhabirine anlatan Halil Balbay, “Bu hobinin başlangıcı Diriliş Ertuğrul dizisine bağlı. Dizinin başladığı o günden itibaren çarşamba günlerini beklerken bu gereçlerle oyalanıyorum. O gündür bugündür sürekli yapıyorum. Şuana kadar 30’ya yakın kılıç, hançer balta ve benzeri şeyler yaptım. İçerisinde Turgut’un baltası ve o dönemde kullanılan kılıçlar ve palalar var. Satış amaçlı değil hobi amaçlı yapıyorum” dedi. 

Muhammet Özer
 

 

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