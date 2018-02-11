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Diziler kılıç üretimini patlattı

Son yıllarda tarihi dizilerdeki artış sebebiyle Bursa'da kılıç satışları patladı.

Diziler kılıç üretimini patlattı
Diziler kılıç üretimini patlattı - Foto Galeri

11 Şubat 2018 09:56

Osmanlı'da yeniçeri ocağı kaldırılıncaya kadar ordunun kılıç ihtiyacını karşılayan Bursa'da, unutulmaya yüz tutan kılıç sanatı, son yıllarda ekranlarda boy gösteren tarihi diziler sayesinde altın çağını yaşıyor. Dizilerde kullanılan kılıçların aynısını yapan Bursalı ustaların kılıçları büyük rağbet görüyor. Bazıları ise Bursa'da üretilen kılıçları özel günlerde hediye etmek üzere satın alıyor. 

Türkiye'nin çeşitli vilayetlerinden ve yurt dışından Bursalı ustalara sipariş yağıyor. Kılıçlar 500 ila 4 bin lira arasında değişen fiyatlarla alıcı buluyor. Bursalı kılıç imalatçıları ise eskiden tezgahın altında toz tutup kimsenin sormadığı kılıçları bugün şık vitrinlerde teşhir edip müşterilerin beğenisine sunuyor. Farklı şehirlerden kılıç almak için meraklıları Bursa'ya geliyor. Bursalı kılıç ustaları, yaptıkları modelleri sosyal medyada paylaşıp, beğenenlere kargoyla gönderiyor.

Tezgah altında tozlanıp kimsenin sormadığı Bursa kılıçlarının bugün büyük rağbet gördüğünü ifade eden bıçakçı Aziz Şen, "Son yıllarda unutulmaya yüz tutan Bursa kılıcı büyük rağbet görüyor. Buna en büyük sebep ise reytingi yüksek diziler. İşler o kadar çok arttı ki kılıç siparişlerini yetiştirmekte zorluk çekiyoruz. Eskiden kimse sormazdı. Kılıçlar tezgah altında tozlanırdı. Ürettiğimiz kılıçları satmak için özel showroom açtık. Gelen müşteriler buradan beğendiği kılıcı alıp gidiyor. Bursa kılıçlarına Türkiye'nin birçok vilayetinden talep var. Yurt dışından da talepler oluyor. Kılıçları işçilik ve kullanılan malzemesine göre 500 ile 4 bin lira arasında değişen fiyatlarla satıyoruz" dedi. 

Burak Türker
 

Etiketler: dizi, KILIÇ

 

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