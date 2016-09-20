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DJ Mayakan İzmirliler için çalıyor

Yıldızlarla aynı kabini paylaşan usta DJ Mayakan, yaz sezonu boyunca Kafe Pi'de İzmirliler için çalacak.

DJ Mayakan İzmirliler için çalıyor

20 Eylül 2016 13:00

Profesyonel DJ'lik kariyerine 2008 yılında Eskişehir'de adım atan usta DJ Mayakan, İzmirlilere coşku dolu saatler yaşatmaya devam ediyor. Türkiye'nin tatil cenneti Çeşme'de hayranlarıyla buluşan usta DJ, Çeşme'nin popüler mekanı Kafe Pi'de her Cumartesi ve Pazar düzenlenen 'Happy Hour' adlı partide coşku dolu dakikalar yaşatıyor. Unutulmaz eğlencelere ev sahipliği yapan Mayakan, müzikal deneyimi ile bu yıl albüm ve prodüksiyon işlerine hız verdi. Showtek, R3HAB ve Yellow Claw gibi dünya yıldızlarıyla aynı kabini paylaşan Mayakan, yaz sezonu boyunca İzmirliler için kabine geçecek.

Halil İbrahim Karabıyık

Etiketler: DJ Mayakan


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