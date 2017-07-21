DLG- ÖÇP Tarla Günleri Fuarı'nın tanıtım toplantısı İstanbul'da gerçekleşti

2018 yılında 9-12 Mayıs tarihleri arasında Kırklareli'nde (Lüleburgaz- Büyükkarıştıran) gerçekleştirilecek DLG (Alman Tarım Birliği)- ÖÇP (Önder Çiftçi Projesi) Tarla Günleri Fuarı'nın tanıtım toplantısı İstanbul'da bir otelde gerçekleşti. Fuar Trakya bölgesinde 2010 yılında ilk kez gerçekleşmişti. Bu zaman kadar Tekirdağ, Adana, Bursa, Konya, İzmir ve Antalya'da gerçekleştirilen DLG-ÖÇP Tarla Günleri Fuarı 8 yıl aradan sonra yeniden Trakya'da gerçekleşecek. Düzenlenen tanıtım toplantısına, DLG Fuarcılık Genel Müdürü Onur Kiraz, DLG Uluslararası Genel Müdür Yardımcısı Dr. Lars Hulf ve sektör temsilcileri katıldı. Toplantıda fuarın alanı, fuarın organizasyonu, fuarın tanıtımı, fuarda yapılacak uygulamalar ve üreticilerin fuara katılımı hakkında bilgiler paylaşıldı ve değerlendirmeler yapıldı. İki yılda bir organize edilen fuarın 2018 yılındaki ana temasının 'Tarım 4.0 çatısı altında, Akıllı Tarım ve Hassas Tarım Uygulamaları' olarak belirlendiği açıklandı.

Fuar hakkında bilgi veren DLG Fuarcılık Genel Müdürü Onur Kiraz, "2010 senesinde Türkiye ile tanıştırdığımız açık alan uygulamalı tarım fuarı konseptinde gerçekleştirilen DLG-ÖÇP Tarla Günleri'ni 2018 yılında 9-12 Mayıs tarihleri arasında Kırklareli'nde (Lüleburgaz - Büyükkarıştaran) gerçekleştireceğiz. Türkiye'nin 2010 yılında tanıştığı bu fuar ile tüm bitkiler tarlada ekilmiş, ilaç ve gübreler uygulanmış olarak görülebilecek, uygulanmış alan ve uygulanmamış alan arasındaki farklar sergilenecek. Bununla birlikte makine, ekipman ve traktörlerin deneme gösterileri yapabildiği, toplamda 200 dönümlük bir alan üzerine kurulan bir organizasyon" dedi.

Çiftçiler, fuar alanında tüm uygulamaları görebilecek

Fuarın amacını dile getiren Kiraz, "Sektörde yer alan ilaç, tohum, gübre, tarımsal ekipman ve traktör firmaların yeni ürünlerini çiftçilere teknik anlamda uygulamalı olarak gösterip anlatabilmeleri için bulunmaz bir fırsat. Fuar ile ilgili tanıtım ve yayım çalışmalarını tüm sektör paydaşları ve tüm çiftçilerimize ulaşmak için çok detaylı bir şekilde yapıyoruz. Katılımcı firmalarımız ürünlerini ekip göstererek teknik bilgisini de ziyaretçilerimizle paylaşıyor. Bu şekilde yapıldığı taktirde her çiftçi kendi işletmesinde bu ürünleri deneyeceğine, fuara gelip bir kerede tüm firmaların bütün ürünlerini karşılaştırmalı olarak görebiliyor ve işletmesinde ne kullanacağına, hangi ürünü satın alacağına karar verebiliyor" şeklinde konuştu.

Fuardaki çalışmalar, Türkiye'deki fuarlarda olmayan çok farklı bir çalışmalar içeriyor

Yapılan çalışmalar içerisinde hassas tarım uygulamaları ile sensörlü alet ekipmanların kullanımı sayesinde üreticilerin, daha az zaman ve para harcayarak üretim miktarlarını ve ürün kalitelerini artırabilecekleri belirtildi. Bu ve bunun gibi yeni teknolojileri kullanarak yapılan üretimlerin çiftçiler ve uzmanlar tarafından izlenebileceği yenilikçi bir fuar olacağı söylendi. Biraz daha teknik konuların ön plana çıktığı ve tanıtımın gerçekleştiği farklı bir organizasyon olacağının altı çizildi. 9-12 Mayıs 2018'de gerçekleştirilecek DLG-ÖÇP Tarla Günleri Fuarı için tüm çiftçiler çağrı yapıldı.