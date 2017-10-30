DMW 2017 “BİR ADIM İLERİ” zirvesinin 2.günü gerçekleşti

DMW 2017 “Bir Adım İleri” zirvesinin ikinci gününde DMW diplomatları, CEO’lar, Türkiye ve KKTC’den iş adamları ve iş kadınları, GAÜ Akademisyenleri’nin yanında, seçkin konukların katılımı ile gerçekleşti.

Zirvenin ikinci gününün açılış konuşması ve ilk günün özeti, GAÜ Medya Koordinatörü Simge Özekler Erdal ve GAÜ Öğrencisi Taliya Khafizova tarafından yapılırken, “Kadınların Liderliği: Değişim Zamanı” konulu panele geçildi. Panelde, EMEIA Büyüyen Pazar Lideri Demet Özdemir, kadınların aktivite alanlarının genişlemesi, sosyal ve politik hayata dahil olmaları ve kadın erkek eşitliği konularının altını çizerken, DMW Başkanı Günther Meinel, yaptığı açıklamalarda böyle bir değişimin önemini fark ettiğini ve diplomatik organizasyonun lideri olarak kadınlarında erkekler kadar önemli ve yüksek pozisyonlarda görevlendirildiğini belirtti. Günther Meinel, kadınların “duygusal” doğasını ve erkeklerin “teknik” doğasından bahsetti ve her ikisin bir bütün olması gerektiğini yansıttı.

Zirvenin ikinci gününde konuşma gerçekleştiren GAÜ Kurucu Rektörü ve Yöneticiler Kurulu Başkanı Serhat Akpınar, yeniliğe olan ihtiyacı vurgulayarak, herkesin geleceğe doğru birlik ve barış içerisinde hareket etmesi gerektiğini söyledi. KKTC’nin ekonomik durumunu ilerletebilecek dünya endüstrileri altında ki şirketler hakkında da bilgi veren Akpınar, DMW organizasyonunun diplomatları ve Dr Günther Meinel’e, “Bir Adım İleri” zirvesinin gerçekleşmesindeki iş birlikleri için şükranlarını sundu.

“Sürdürülebilir Şehirler” konulu panele, Ali Güral, Doç. Dr. Hossein Sadri, Doç. Dr. İsmet Esenyel ve Eser Erçin konuşmacı olarak katıldı. Panel Kıbrıs medyasının tanınmış ismi olan Aysu Basti Akter tarafından yönetildi.

Zirve bir saatlik öğle molasından sonra 6. Panel olan “Yeni Ekonomik Araçlar” ile devam etti. Panel saygın gazeteci ve haberci Hüseyin Ekmekçi moderetörlüğünde gerçekleşti. Panelin konuşmacıları Bilgehan Kayalar, Yrd. Doç. Dr. Kemal Bağzıbağlı ve Cengiz Ercağ yer alırken, Ekonomik yatırım araçları ve teknolojinin ekonomi ile olan ilişkisinden bahsetti.

DMW Türkiye temsilcisi Musa Karademir ise gerçekleştirmiş olduğu konuşmasında, Kıbrıs sorunu ile ilgili önemli açıklamalarda bulunurken, Tayvan modelinin ve diğer yolların Kuzey Kıbrıs sorunu üzerinde fikir birliliğine ulaştıracağına olan inancını vurguladı.

“Sürdürülebilir İnsan Hakları” başlığı altında gerçekleşen 7. Panelde ise, Dr. Gerhard Prengel, Sibel Safi ve Av. Fezile Osum konuşmacı olarak katılırken, panelin moderatörüğünü ise, KKTC’nin ünlü gazetecisi Sami Özuslu gerçekleştirdi.

Dr. Gerhard Prengel, insan hakları adına yaptığı açıklamada, “İnsan haklarının dikkate alınması her zaman önemlidir” diyerek, “yukarıdan ne yapılırsa aşşağıdan o hissedilir” dedi. Dr. Prengel, Almanya’dan geldiğini ve Kıbrıs’ın doğal güzelliklerini çok beğendiğini belirtirken, KKTC’yi “Harikalar Diyarı” olarak tanımladı.

Dr. Günther Meinel ve Dr. Gerhard Prengel DMW Organizasyonunun Kıbrıs hakkındaki gelecek eylemleri hakkında önemli açıklamalarda bulunurken, Türk tarafındaki mevcut durumu geliştirmek için daha fazla Alman turistin yönlendirilmesi konusunda DMW Organizasyonu olarak ellerinden geleni yapacaklarını belirtti. Dr. Prengel, Kıbrıs’ın Almanya Turizm pazarında bilinmediğini fakat turistlerin bir numaralı durağı olması gerektiğini vurguladı. Ayrıca, Dr Günther Meinel Kıbrıs’ın Alman turistler ile iletişim kurabilmesi için hazırlanmasının altını çizerken, Kıbrıs’ta Almanca dilinin yaygınlaştırılması konusunda çağrıda bulundu.

Zirvenin sonunda, DMW Uluslararası Organizasyonu, Dr. Günther Meinel, kapanış konuşmasını gerçekleştirirken, Rum ve Türk kesimlerinin birleşmesinin olası fakat, özellikle zirvenin bütün tartışmalarının, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın ve diğer seçkin konuşmaların dünyanın güncel durumu hakkındaki konuşmalarının analizi ardından, tekrar gözden geçirilmesi gereken noktalar olması gerektiğini söyledi.

Dr. Meinel AB’nin şuan ki güçsüz durumundan bahsederek, yakın gelecekte AB’nin Kıbrıs için ciddi bir değişikliğe kalkışamayacağının sinyalini verirken; “Maalesef Avrupa Birliği şuanda başta mülteci sorunu ve diğer sorunlar ile oldukça yoğun bir dönem geçiriyor” dedi.

Dr. Meinel, DMW Uluslararası Organizasyonu olarak, Almanya - Türkiye arasındaki ilişkinin güçlendirilmesine hazır olduklarını vurgularken, Almanya’nın Kuzey Kıbrıs’ı desteklediği gibi Türkiye’yi de desteklediğinin ve bu iki süper gücün efektif bir birliktelik ile çalışabileceğinin altını çizdi. Eğer Almanya ve Türkiye iş birliği içerisine girebilir ve birlikte hareket edebilirler ise Kuzey Kıbrıs’ın durumunu güçlendirebilecekleri belirten Dr. Meinel, organizasyonun yerel olmaktan çıkacağı ve Avrupa’ya hatta dünyaya yayılacağını vurgulandı.

Dr. Günther Meinel son olarak Kuzey Kıbrıs toprakları için gelecekte en iyisini umduğunu sözlerine eklerken, zirvenin başlığının hakkını veren “Bir Adım İleri” gitmek konusunda etkileyici, ince ve Kıbrıs sorunu ile ilgili değerli çözümleri sunmuş olduğunu söyledi.