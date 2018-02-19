DMW'ye yılın STK'sı ödülü

İstanbul Sanayici ve Yatırımcı İşadamları Derneği (İSİYAD) tarafından düzenlenen törende 10 kategoride ödül dağıtıldı. Uluslararası Diplomatlar Birliği (DMW) Türkiye; Türkiye-AB ilişkilerinin geliştirilmesine sağladığı katkılar, KKTC için Brüksel nezdinde yaptığı diplomatik girişimler, 15 Temmuz sonrası Avrupa ülkelerinde hain darbe girişimini anlatan toplantılar düzenlemesi ve uluslararası düzeyde yapmış olduğu işbirliği ve yatırım zirveleriyle ülke ekonomisine sağladığı katkılardan dolayı yılın STK'sı ödülüne layık görüldü.

Ödülü AK Parti Milletvekili Cuma İçten'in elinden alan DMW Başkanı Ferhat Bozçelik, “Ülkemizin vermiş olduğu ekonomik kalkınma çabası, birilerini rahatsız ediyor. Bundan dolayı Türkiye'nin başına terör belasını sarmaya çalışıyorlar. Ancak başaramayacaklar. Gelecek Türkiye'nindir. DMW olarak yaptığımız her çalışmayı, ülkemiz adına gururla ve özveri ile yapıyoruz. Hamasetle değil, gerçek vizyonla çalışıyoruz” dedi.

