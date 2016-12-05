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DNA testinin ortaya çıkardığı tecavüz sanığına 19 yıl hapis

Samsun'da zihinsel özürlü olduğu ileri sürülen komşusu 17 yaşındaki kız çocuğuna tecavüz ederek hamile bırakan ve yapılan DNA testi ile yakalanıp tutuklanan 50 yaşındaki bir kişi, yargılandığı mahkeme tarafından toplam 19 yıl hapis cezasına çarptırıldı.


05 Aralık 2016 13:00

Samsun'un İlkadım ilçesi Zeytinlik Mahallesi'nde zihinsel özürlüğü olduğu ileri sürülen 17 yaşındaki D.S., tecavüz sonucu hamile kaldı. Aile, kızlarının hamile olduğunu fark edince doktora götürüp olayı polise haber verdi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. Zihinsel engelli kızın kendisine tecavüz edeni söyleyememesi üzerine polis, şüpheli birçok kişiden DNA örneği alınmasını sağladı. Hamilelik ise savcılık kararıyla sonlandırıldı. 

Ceninden alınan örnek ile DNA örneği alınan şahıslar karşılaştırıldı. Yapılan testler sonucu D.S.'nin evli ve çocuğu olmayan komşusu İ.A. (50) gözaltına alındı. Adli Tıp Kurumu'nda yapılan inceleme sonucu bebeğin babasının yüzde 99.9 ihtimalle İ.A. olduğu tespit edildi. 

Yaklaşık 3 ay önce çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanan İ.A. hakkında Samsun 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, çocuğun nitelikli cinsel istismarı" suçundan dava açıldı. Bugün görülen davanın ikinci duruşmasında hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen İ.A, "Komşuluk ilişkileri gereği benim mağdurların evine gittiğim ve onların da bize geldiği olmuştur. Mağdureye şehevi yaklaşımım olmamıştır. Suçlamaları kabul etmiyorum" dedi.

Mahkeme heyeti D.S.'yi "alıkoymak" suçundan 3 yıl, "cinsel istismar" suçundan da 16 yıl olmak üzere toplam 19 yıl hapis cezasına çarptırarak tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Cezayı az bulan mağdurenin annesi B.S. ise, "Asın bunu, müebbet hapis cezası verin" diye feryat etti. 

Muammer Ay
SAMSUN


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