Doç. Dr. Deliceırmak: “Ders kapsamında sosyal sorumluluk bilinci aşılıyoruz"

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) bünyesinde ve Kıbrıs Amerikan Üniversitesi (KAÜ) işbirliğinde; 4 yıldır Doç. Dr. Feriha Dikmen Deliceırmak tarafından Lefkoşa Arabahmet Bölgesinde minik yüreklerle yürütülen “Hayat Çocuklar ile Renkli” sosyal sorumluluk projesi, “Çocuklar Hayata Gülecek, Gelecek Değişecek” konsepti altında Girne Amerikan Üniversitesi Konaklama ve Turizm İşletmeciliği Yüksekokulu bünyesinde bulunan Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü ve Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü öğrencilerinin desteği ile Arabahmet Kültür Evinin bahçesinde bölgede yaşayan minik yüreklerin yoğun katılımı ile gerçekleşti.



“Ders kapsamında sosyal sorumluluk bilinci aşılıyoruz”

Hayat Çocuklar ile Renkli’ başlıklı sosyal sorumluluk projesi ile ilgili açıklamada bulunan Doç Dr. Feriha Dikmen Deliceırmak, öğrencilere dersler kapsamında sosyal sorumluluk bilincinin aşılanmaya çalışıldığına vurgu yaparak, gerçekleştirilen sosyal sorumluluk projeleri ile öğrencilerin alanla ilgili bilgi sahibi olmalarının yanında, gerçek bir sosyal sorumluluk projesini hayata geçirmiş olmalarının artılarının önemine dikkat çekti. Öğrencilerin sosyal sorumluluk projeleri geliştirebilme ve uygulayabilme noktasında; farklı sosyal çevreleri deneyimleme fırsatı bulduklarının da altını çizen Deliceırmak, “Öğrencilerin başta insan haklarına, sosyal konulara ve sosyal çevrelerine duyarlı, sorumlu bireyler olmalarını sağlamak, katılımcı demokrasi ve sivil toplumun gelişmesinde aktif yurttaşlar olarak rol almalarına katkıda bulunmak amacıyla yola çıkılan projelerde amacımız; sosyal sorumluluk bilincini aşılamaktır. Bu çerçevede projelerin sürdürülebilir olması önemlidir” dedi.



“Çocuklar için kalıcı sonuçlara ulaşmak istiyoruz”

Girne Amerikan Üniversitesi Okul Öncesi Bölümü Öğretim Görevlileri Mehmet Ali Ateş ve Nejla Göktan; 4 yıldır devam eden “Hayat Çocuklar ile Renkli” sosyal sorumluluk projesine katkıda bulunmaktan dolayı duymuş oldukları mutluluğu ifade ettiler. Ateş; “Çocuk Hakları” her çalışmamızda rehberimiz olmuştur. GAÜ Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü olarak çocukların yüksek yararı için kalıcı sonuçlara ulaşmak hedeflerinin arasında yer alan önemli noktalardan biridir” şeklinde konuştu.



“Öğrenciler üzerinde toplumsal farkındalık oluşturuyoruz”

Hayat Çocuklar ile Renkli” sosyal sorumluluk projesinde başladığı günden itibaren yer almanın mutluluğunu ifade eden Dr. Nimet Harmancı ise, “21. yüzyılda sosyal sorumluluk projeleriyle ilgilenenler toplumda duyarlı bireylerdir. Toplum adına bir soruna çözüm üretiyor olmak; gençler üzerindeki empati, fedakarlık, hayırseverlik, yaşam felsefesi, bir gruba ait hissetme ve toplumsal değerler gibi birçok farkındalık ve olumlu kişilik özelliklerini de beraberinde getiriyor. Bunun dışında sosyal sorumluluk alanında birçok farklı projeler de yürütüyoruz. Bu projelerle öğrenciler üzerinde toplumsal farkındalık oluşturduğumuza inanıyorum. Dolayısıyla GAÜ Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü ve Okul Öncesi Bölümü öğrencileri ile beraber toplumsal farkındalık oluşturmaya devam edeceğiz” dedi.



“Hayat Çocuklar ile Renkli” Sosyal Sorumluluk projesinin dönem sonu etkinliğine katılan; GAÜ Rektörü Prof. Dr. Kutsal Öztürk, KAÜ Rektörü Prof. Dr. Uğur Özgöker, KAÜ Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Doç. Dr. Asım Vehbi, KKTC Başbakan’ı Tufan Erhürman’ın eşi Nilden Bektaş ve Gençlik Dairesi Müdürü Şifa Çolakoğlu, bireylerin farkındalıklarının artırılmasında büyük bir rol oynayan bu anlamlı etkinlikte bulunmaktan dolayı memnuniyetlerini minik yürekler ile paylaştı.

Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü öğrencilerinin; Dr. Nimet Harmancı tarafından yürütülen Pazarlama İlkeleri dersi kapsamında “Yeri, Zamanı ve Yaşı Yok, Paylaşmak Hayattır” konsepti altında düzenlediği kermesten elde edilen gelir ile yaz boyunca Arabahmet bölgesindeki çocukların mutlu bir yaz tatili geçirmeleri için oyuncaklar ve eğitici malzemeler alındı. Oyuncaklar “Çocuklar Hayata Gülecek, Gelecek Değişecek” konsepti altında gerçekleşen dönem sonu etkinliğinde miniklere dağıtıldı.