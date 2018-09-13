Doç. Dr. Dizdar: 'Mevcut koşullarda şarbon ile ilgili ülkemizin bir sorunu yok'

Radyasyon Onkolojisi Uzmanı Doç. Dr. Yavuz Dizdar, son zamanlarda vatandaşları tedirgin eden şarbon hastalığı konusunda değerlendirmede bulundu. Dizdar, yaptığı açıklamada şarbon hastalığının son yıllar içerisinde sadece birkaç salgın atağı olarak gündeme geldiğini vurgulayarak, “O yüzden insanlar panik yapma eğilimindeler. Ama mevcut koşullarda şarbon ile ilgili bizim ülkemizin bir sorunu yok. Alınan önlemler ve karantinalar hastalık olduğu için değil, gözlemleme için alınıyor. Bir yerden şüpheleniyorsanız eğer ister istemez, siz önceden önleminizi alacaksınız. O nedenle vatandaş ortalıkta hastalıklar olduğunu ve hayvanların hastalıktan telef olduğunu düşünmesin. Bugüne kadar bildirilmiş bir tek vaka var. Geri kalanının şarbon ile hiçbir alakası çıkmadı” dedi.

“Vatandaş tedirginse düdüklü tencerede pişirsinler”

Dizdar konuşmasına şu şekilde devam etti: “Üremiş olan soylar, bakanlığın verdiği bilgidir. Türkiye'den menşei almış olan soylar, yani dışarıdan getirilen etle olan ilişkisi de tartışmalıdır. Ama nasıl bulaşır dediğimiz zaman, bu yemekle doğrudan bulaşmaz. Pişirilmiş et yiyen, etin de sağlıklı olduğunu düşünen, kasaptan almış olan ya da güvenli marketten almış olan kişiler, çok çok tedirginlerse düdüklü tencerede pişirsinler. Biogüvenlik kurulu'nun da ortak görüşüdür”.

“Ambalajlı süt, açık süt ya da peynir gibi besinlerden bir bulaşma söz konusu değil”

Şarbon hastalığının süt ürünleriyle bulaşması konusuna da vurgu yapan Dizdar, süt ürünlerinin hiçbiriyle bulaşması söz konusu olmadığını söyleyerek, “Ambalajlı süt, açık süt ya da bundan yapılmış olan peynir gibi besinlerden bir bulaşma söz konusu değil. Çünkü hayvan hastalandığı zaman zaten süt vermiyor. Hasta hayvan nasıl süt versin. Siz dolayısıyla süt ürünleri konusunda kesinlikle endişe taşımamanız gerekiyor. Çocuklarınızın beslenmesi aksi takdirde olumsuz etkilenecek. Aynı şey peynir için de, yoğurt için de geçerlidir. Özellikle yoğurt için geçerlidir. Bildiğimize devam edeceğiz. Açık sütten kaynatma yaparak kendi yoğurdunuzu da yapabilirsiniz. İyi olduğunu düşündüğünüz dışarıdan da alabilirsiniz. Ama lütfen bundan şarbon bulaşacağını düşünmeyin. Şarbon böyle bir hastalık değil. Biraz abartıldı, belki ortam abartılmasına müsaitti” ifadelerini kullandı.

“Vatandaşlarımız et ve süt ürünlerinin tüketiminde şarbon ile ilgili bir tedirginlik taşımasınlar”

Dizdar sözlerini şöyle tamamladı: “Bakanlık bütününü kontrol altına aldı. En ufak bir şüphe, en ufak bir uyarı durumunda bile karantinaya alıyor ki, insanların içindeki paniği yatıştırsın. Karantina denildiği zaman hastalıktan bahsetmiyoruz, önlemden bahsediyoruz. 15 gün sürüyor. 15 gün sonra eğer bir şey olmuyorsa, tabi o sırada hayvanlar aşılanıyor. Zaten kontrollü hayvanlar. Bunların aşılandığına dair küpeleri var. Vatandaşlarımız et ve süt ürünlerinin tüketiminde şarbon ile ilgili bir tedirginlik taşımasınlar”.

Fırat Aksoy