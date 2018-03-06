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Doç. Dr. Gerçek: "Yeni ALES sisteminde sınav stresi en aza indirildi"

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Mühendislik Fakültesi Öğretim üyesi Doç. Dr. Okan Gerçek,”Yeni ALES sisteminde sınav stresi en aza indirildi” dedi

Doç. Dr. Gerçek: &quot;Yeni ALES sisteminde sınav stresi en aza indirildi&quot;

06 Mart 2018 10:44

GAÜ Mühendislik Fakültesi Öğretim üyesi Doç. Dr. Okan Gerçek ALES’de ki değişiklik hakkında açıklamada bulunarak, yılda iki kere yapılan, 4 yıllık üniversite eğitimini tamamlayanların, Yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi, uzman ve eğitim öğretim planlamacısı kadrolarına atanabilmek ve yüksek lisans ile doktora öğrenimi yapmak için uygulanan bir sınav türü olduğunu söyledi. Gerçek, eski sınav sistemine göre en önemli değişikliklerden birisinin, sınavın geçerliliğinin beş yıl olduğunu, ALES sınavında test sayısının azaltıldığını belirtti. ALES’in yeni yönetmeliğe göre Sözel ve Sayısal olmak üzere iki bölümden ve testten oluştuğunu ifade eden Gerçek, açıklamasının devamında şunları söyledi; “ÖSYM’nin eylül ayında yayınladığı bildiri de ALES sınavına ilişkin eleştiriler ve geritirilen çözümler ifade edilmiştir. ALES sınavı önceden bilgiye yönelikti, sayısal alan ise daha çok formüllerle ilişkiliydi. YÖK’ün yaptığı köklü değişiklerle ALES sınavının hedefi olan çözümleme, analiz, sıralama ve öğrencilerin okuduğunu anlaması gibi seçici kriterler göz önünde bulunduruldu.Her bir soru bir stres kaynağı olmadan bir buçuk dakika olarak hazırlandı. ALES’e giren öğrencilere sorduğum zaman hem zamanda rahat olduklarını ifade ettiler hem de istedikleri puanları alabildiler” diye konuştu.

Etiketler: ales, Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ)

 

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