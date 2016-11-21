Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Gündem
  •  » Doç. Dr. İlhan: Televizyon kötü dünya sendromunu tetikliyor

Doç. Dr. İlhan: Televizyon kötü dünya sendromunu tetikliyor

Erciyes Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Vahit İlhan, televizyonun, reyting uğruna izleyiciyi hayattan kopardığını ve hayata karşı korkuttuğunu söyledi.

Doç. Dr. İlhan: Televizyon kötü dünya sendromunu tetikliyor

21 Kasım 2016 16:14

21 Kasım Dünya Televizyon Günü dolayısıyla açıklamada bulunan Doç. Dr. Vahit İlhan, haber değerini belirleyen olumsuzluk unsurunun, ekran aracılığıyla izleyiciye çokça gösterilmesinin, toplumda dünyaya karşı güvensizlik ve korku duygusuna neden olduğunu ifade etti.

Bu dünyaya çocuk getirilmez...
Söz konusu duygu durumunun ‘kötü dünya sendromu’ diye tanımlandığını belirten Doç. Dr. Vahit İlhan, “Örneğin, 2000’li yıllarda televizyonlarda neredeyse her gün kapkaç olayları haber oluyordu. Kapkaçın olmadığı illerde bile kadınlar çantasız gezmeye başlamışlardı. Televizyon yayıncılığı sürekli olarak kötüyü ve olumsuzu gösterdiği için, ki bu kurmaca diye tabir ettiğimiz diziler için de geçerli, izleyici dünyayı olduğundan daha olumsuz algılamaya başlıyor. İnsanlar dünyada çok fazla şiddet, öldürme, cinsel istismar var diye düşünüp kendini hayattan çekiyor. ‘Kötü dünya sendromu’ adı verilen bu duygudan dolayı insanlar artık dünyanın yaşanmaz olduğunu düşünüyor ve hatta artık, böyle bir dünyaya çocuk getirmeye gerek yok, korkunç bir dünya var diye düşünmeye başlıyor.” dedi.

“Bu ortamda denetim demokrasi için şart”
Bu kadar olumsuz olayın ekrana getirilmesini, yurttaş aracılığıyla kitle iletişim araçlarına görüntü sağlanması ve güvenlik kameralarının yaygınlığına bağlayan Doç. Dr. Vahit İlhan, yayıncıları ‘kamu yararı’ bilinci üzerine düşünmeye çağırdı. Etik ilkelerin göz ardı edildiği bu tür durumlarda denetimlerin sıklaşmasının demokrasinin gereği olduğunu dile getiren Doç. Dr. Vahit İlhan, “Yayıncıların, ‘kamu yararı’ denen şeyi kocaman yazıp karşılarına asmaları lazım. Bir dönem ülke olarak teknik bakımdan yayıncılıkta profesyonel değildik; çok bocaladık, sıkıntı çektik ama toparladık. Bu işin dilini bilmiyorduk, artık onu da öğrendik. Bu işin estetiğini öğrendik artık etiğini öğrenmemiz lazım. Evet, liberal -siyasal sistemin içerisindeyiz ama buna rağmen toplumun zarar gördüğü noktalarda denetim kurumları da müdahale edecek. Nasıl ki Tarım Bakanlığı kötü piyasadaki insan sağılığını bozan bir yiyeceğe müdahale ediyorsa RTÜK de buna müdahale edecek. Bu, demokrasinin gereği.” ifadelerini kullandı.

Etiketler: erciyes üniversitesi, RTÜK, Vahit İlhan


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

GÜNDEM VİDEO GALERİ
GÜNDEM FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 18°C

  • Ankara

    Ankara 14°C

  • İzmir

    İzmir 19°C

  • Bursa

    Bursa 17°C

  • Trabzon

    Trabzon 17°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!