Katıldığı bir televizyon programında konuşan Yakın Doğu Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Doç. Dr. İrfan Günsel, 50 yıllık bir hayalin 8 yıl süren çalışmalar sonucunda GÜNSEL ile birlikte gerçekleştiğini belirterek üretilecek yerli arabanın 2017 yılında yollarda olacağını söyledi. Arabanın üretileceği fabrikaların Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde kısa bir süre içerisinde inşasına başlanacağını belirten Doç. Dr. Günsel, GÜNSEL ile birlikte şeytanın bacağının kırılacağını ve çalışkan bir toplumun yanında üreten bir toplum da olacaklarının altını çizdi. Doç. Dr. Günsel Yakın Doğu Ailesi olarak çok özel bir adada özel insanların olduğuna inandıklarını dile getirerek “Adamızın simgesi olan muflon gibi biraz daha inatçı olmalıyız” dedi.

“Gururlu ve Mutluyuz”

GÜNSEL’in oluşum sürecinden bahseden Doç. Dr. İrfan Günsel, sürecin Yakın Doğu Üniversitesi Kurucu Rektörü Suat Günsel’in çocukluk hayali ile başladığını, Suat Hoca’nın küçükken çamurdan otomobiller yaptığını ve hep üstü açık kırmızı spor arabalar üretip çiftlerin bu otomobili kullandığını görmeyi hayal ettiğini anlatarak, 50 yıllık bir hayali gerçekleştirip tanıtmanın mutluluğunu ve gururunu yaşadıklarını dile getirdi. Doç. Dr. Günsel, “Tanıtımını yaptığımız arabamız çok beğenildi, çok güzel yorumlar aldık, hedefimiz seri üretim ile en kısa sürede yollarda yerini almasıdır” dedi.

Türkiye ile enerji hattı maliyetleri düşürecek

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin ilk yerli otomobilinin teknik özelliklerinden de bahseden Doç. Dr. Günsel, GÜNSEL’in 100 km’yi kat etme maliyetinin 4,9 Türk Lirası olduğunu, Türkiye ile kurulacak enerji hattıyla elektriğin fiyatının üçte birine inmesi ile aracın 100 km’yi 1,5-2 lira gibi bir maliyetle kat edeceğini kaydederek, şunları dile getirdi: “Şu an ki maliyetlerle sınıfında petrol ile çalışan otomobillere kıyasla yüzde 80’in üzerinde tasarruf sağlanmıştır. Bu büyük bir farktır ve bunun yanında teknolojisi ile ülkeye getirecekleri ve emisyonun sıfır oluşu ile de ülke ekonomisine katacakları da ayrıdır. Bunu için bir örnek vermek istiyorum, ‘İnsanoğlu, taş devrinden bakır çağına taş bittiği için geçmedi, gelişmeler elde etti ve bu gelişimler sonucu geçti.’ İşte otomotivde de petrol bittiği için değil, teknoloji geliştiği, elektrik daha verimli hale geldiği için elektrikli arabalar varılacak nokta olacaktır. Tabii ki çevre ve verimlilik de kaçınılmazdır.”

“Kıbrıs’ın simgesi muflon tasarımda esin kaynağımız oldu”

Otomobilin tasarımını yaparken Kıbrıs’ın simgesi Muflon’dan esinlendiklerinden de bahseden Doç. Dr. Günsel, “Muflon inatçı bir hayvandır, yükseklerde olmayı isteyen ve oralarda gezen bir hayvandır, GÜNSEL’de onun çizgilerini yansıttık. Zariftir ama kaslı ve agresif bir yapıya sahiptir. Verimlidir ve yenilikçidir, elektrik enerjisini kullanır ve en önemlisi yerlidir” ifadesini kullandı.

“Günsel birçok insana ekmek kapısı olacak”

Programda, yerli arabanın üretime geçmesi ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde yeni iş olanaklarının doğacağını da belirten Doç.Dr. Günsel, GÜNSEL’in sadece kendi fabrikasında istihdam edeceği kişilerin yanı sıra birçok yan sanayiler oluşacağını ve büyük bir istihdam olanağı yaratılacağını söyledi.

Doç. Dr. İrfan S. Günsel, “GÜNSEL’in kapı kolunu ya da direksiyonunu yapacak olan bir başkası bunu sadece GÜNSEL ile sınırlamayacak. Belki ilerde bir Alman otomobilinin de direksiyonunu ya da bir parçasını yapıyor olacak. Bugün dünyadaki otomobil sektöründe bir aracı meydana getiren parçalarının minimum kırk ülkeden oluştuğu söylenir. GÜNSEL’in üretimiyle oluşacak bu yan sanayi dediğimiz destekleyici sanayi de zamanla diğer arabaların parçalarını ihraç eder pozisyona gelebilir. GÜNSEL’e burada jant yapacak olan bir yan sanayi, yurtdışına da bir fabrikaya, bir markaya jant üretecek, kapı kolu üretecek, belki döşeme üretecek, belki elektronik üretecek, belki bir yazılım üretecek. Dolayısıyla otomotiv sektörünü bu yüzden istiyor aslında ülkeler. Otomobili üretip satmanın yanı sıra prestiji, oluşturacağı ekonomik boyut ve istihdamı göz önünde bulunduruyorlar.”

Elektrikle çalışan spor ve salon araçlar üretilecek

Yakın Doğu Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Doç. Dr. İrfan S. Günsel programdaki bir soru üzerine, odak noktalarının GÜNSEL Model 1 üzerinde seri üretime geçmek olduğunu vurgulayarak, elektrikle çalışan spor ve salon araçlar üretmeyi hedeflediklerini belirtti. Arabanın renginin bordoya yakın bir renk olduğunu da dile getiren Doç. Dr. Günsel, “Aracımız için yenilikçi, verimli, zarif dedik ve bir ritüel yaratarak, GÜNSEL’isiyah renkte üretmemeyi düşünüyoruz. Belki sadece siyahı dışarıda tutacağız ama diğer tüm renkler kullanılacaktır” dedi.

Günsel için süper şarj istasyonu tasarlandı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin ilk yerli arabası GÜNSEL için süper şarj istasyonutasarladıklarına da değinen Doç. Dr. Günsel, şunları anlattı: “GÜNSEL’i evinizde prize takarsanız 7 saatte şarj edebileceksiniz, bütün ülkeye bir ağ şeklinde kurulması hedeflenen standart şarj istasyonlarında 2 saatte şarj edebileceksiniz. Bu standart şarj istasyonlarını evinize de kurabileceksiniz ama en önemlisi GÜNSEL’in kullanılabilirliğini en çok arttıracak olan Günsel Süper Şarj dediğimiz istasyonlar ki 30 dakika da 350 km menzili tam şarj edebileceksiniz, bu bir öğlen yemeğidir ya da bir kahve molasıdır.”

“Aracımız çok çabuk benimsendi, siparişler şimdiden alındı”

“Toplum olarak alışkanlıklarımızı değiştirmek biraz zorluyor, yerli üretim araba sizce nasıl benimsenecektir?” sorusu üzerine Doç. Dr. Günsel, aracın şimdiden çok benimsendiğini, Kaner Şirketler Grubu’nun tüm araçlarını ilk üretimden GÜNSEL ile değiştirmek istediklerini açıklayarak, GÜNSEL,kalitesini ekonomikliği ile birlikte hayatınıza getirecek dedi.

