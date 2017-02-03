Pamukkale Üniversitesi Rehabilitasyon Ünitesi Sorumlu hekimi Doç. Dr. Necmettin Yıldız, yaşlılarda idrar kaçırma sonu ile ilgili açıklamalarda bulundu. Hastalığın, hastaların sosyal aktivitelerini oldukça kısıtlamakta olduğunu belirten Yıldız, anksiyete ve depresyon yaşamalarına ve yaşam kalitelerinin azalmasına neden olduğunu vurguladı.

Ağırlıklı olarak idrar kaçırma şikayeti olan kadın ve erkek hastalar ile prostat ameliyatı sonrası idrar kaçırma yakınması gözlenen erkek hastalar tedavi edildiğini belirten Yıldız, “Hastaların idrar kaçırdığını ifade etmekten sıkılması, utanması ya da yaygın ve yanlış bir inanış olarak idrar kaçırmayı yaşlılığın getirdiği doğal bir sonuç olarak kabul etmesi gibi nedenlerle doktora başvuruda ortalama 6-9 yıl gecikildiği bilinmektedir. Öksürme, hapşırma, gülme, ağır kaldırma, zıplama gibi fiziksel aktiviteler sırasında olan kaçırma stres tip idrar kaçırma, aniden gelen işeme isteği ile birlikte yetişememe tarzında olan kaçırma ise acil tip idrar kaçırma olarak tanımlanmaktadır. Genellikle kadın hastalarda her iki tip idrar kaçırma birlikte gözlenmekte” dedi.