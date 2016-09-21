Büyüklükleri 130 m2 ve 184 m2 arasında değişen 40 adet 2+1, 3+1, ve 4+1 çatı ve bahçe dubleksli mevcut proje, temiz havası, sakinliği, ormana yakın konumuyla ilgi çekiyor. 2017 yılında tamamlanacak Gayrettepe-Kemerburgaz-Göktürk metro duraklarından birinin de buraya yapılması ile ulaşım daha da rahat hale geliyor. Yılların bilgi ve tecrübe birikimi ile yurt içinde birçok büyük konut projesi, iş merkezleri, üniversite kampüsü, sanayi tesisleri ve benzeri projelerin yapımını gerçekleştiren Gün İnşaat’ın Genel Müdürü Yüksel Günver, Kemerville projesinin lansman toplantısında yaptığı konuşmada, ’’Kemerville projesi, inşaat sektöründe 22 yıllık deneyim ve birikimimizin sonucudur. Bu proje yaptığımız çalışmalardan edindiğimiz kazanımların yansıması olacaktır. Kemerburgaz, yıllardır İstanbullular için kent merkezinin kaosundan bir kaçış olarak görülen, orman içinde ama şehre çok yakın bir yerleşim bölgesi. Temiz havası, ormanı, sakinliği ve konumuyla yeni bir yerleşim merkezi olarak ilgi çekmekte. Biz 2006 yılından beri yaptığımız tüm Kemerburgaz ve Göktürk projelerinde ölçek açısından butik bir yaklaşımı benimsedik. Daire adetlerinin 30-60 arasında değiştiği projelerde büyük sitelerde birbirine yabancı kalan yaşayanların, kalabalık içinde deneyimledikleri yalnızlık, kopukluk gibi olumsuz duygularına alternatif bir yaşam modeli sundu" diye konuştu.

Yüksel Günver, yeni projeleriyle ilgili şu bilgileri aktardı:

“Komşuluk ilişkilerini destekleyen bu projede hem yaşayanların özel alanlarındaki mahremiyetine önem verdik hem de aralarındaki bağı güçlendirecek şekilde ortak alanlarda karşılaşmalarını destekleyecek kurgular geliştirdik. Kapı önü karşılaşmalarını, havuz başı sohbetlerini, özel balkonlar ve paylaşılan dış mekanlar arasındaki görsel iletişimi özellikle önemsedik.”

Kemerville’in yüzde 70’i yeşil alan

Kemerville’de kat adetinin diğer projelerine göre daha az olduğunu söyleyen Günver, ’’Ayrıca bir blokta yalnız 4 dubleks daire mevcut. Bu durumda çok katlı apartman tarzından uzaklaşan ’villa’ konseptine yaklaşan bir tasarım söz konusu. Konutların dışarıya açılımı, bahçeyle kurulan güçlü ilişki ön planda. Kullanılan ahşabın sıcaklığı, cumbalar, kütle hareketleri ise yine bir apartmandan çok villa imajını betimliyor. Büyüklükleri 130 m2 ve 184 m2 arasında değişen 40 adet 2+1, 3+1, ve 4+1 çatı ve bahçe dubleksi mevcut. Göktürk sınırları içinde yapılan sitelerle karşılaştırıldığında ise yüzde 30 taban oturma alanı ile düşük yoğunluklu bir yerleşim ortaya çıkıyor. Arazinin yüzde 70’inin yeşil alan olarak bırakıldığı projede adeta ormana açılan bir yaşam sergileniyor. Aynı zamanda okulları, hastaneleri, restoranları, kafeleriyle kent yaşamının tüm olanaklarını sunan bir çevre içinde yer alıyor’’ ifadelerini kullandı.

Şehirden kopmadan doğaya kaçış

Proje Mimarı Dr. Suzan Sanlı Esin ise şöyle konuştu:

"5 bin 100 metrekarelik proje alanının yalnız yüzde 30’unu kaplayan 3 katlı 8 blok ile düşük yoğunlukta bir yapılaşma. Konut bloklarında göze çarpan iki unsurun ahşap kaplama ve cumbalar. Kabuktaki hareketlerle sağlanan gölge-ışık oyunları ile mimari tasarımda farklılık oluşturulmaya çalışıldı. Konutların dışarıya açılımı ve yeşil alanlarla kurulan güçlü ilişkileri ile adeta bahçeli evlerden oluşan bir mahalle kurgulandı. Mimari tasarımda yalın, süslemeden uzak ama 3’üncü boyuttaki hareketlerle özgünlük yakalamayı özellikle istedik. Kompozit malzeme gibi yapay yapı malzemelerinden uzak durup, ahşabın sıcaklığını benimsedik. Yeşille bütünleştirmeye çalıştığımız bu kurguda ahşap kaplı ve beyaz yüzeylerin yanına sarı gibi çarpıcı bir renk de ekledik.” Kermerville projesindeki evlerin lasmana özel olarak yüzde 10 indirimli olduğu belirtildi.