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Doğa Okulları’ndan ihtiyaç sahibi çocuklara yardım desteği

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde Doğa Okulları t-MBA öğrenci meclisi, kardeş okul seçtikleri Ormanlı Ortaokulu’ndaki ihtiyaç sahibi 100 öğrenciye kışlık giyecek hediye etti.

Doğa Okullarından ihtiyaç sahibi çocuklara yardım desteği

09 Aralık 2016 09:57
Doğa Okulları’ndan ihtiyaç sahibi çocuklara yardım desteği - Tıkla İzle

Doğa Okulları Kırklareli Lüleburgaz Kampüsü T-MBA öğrenci meclisi ‘Bu Kış Beni Sen Giydir’ sosyal sorumluluk projesi kapsamında kardeş okul olarak seçtikleri Zonguldak’ın Ereğli ilçesine bağlı Ormanlı Beldesi’ndeki Ormanlı Ortaokulu’nu ziyaret etti. Sabah saatlerinde Ormanlı Ortaokulu’na gelen Doğa Okulları t-MBA öğrenci meclisi öğretmen ve öğrencileri Okul Müdürü Okan Çamdal tarafından karşılandı. İki okulun öğretmen ve öğrencileri daha sonra birlikte sabah kahvaltısı yaparak, sohbet etti. Doğa Okulları Lüleburgaz Kampüsü t-MBA Öğrenci Meclisi’nde yer alan öğrenciler kardeş okulun rehber öğretmeni tarafından tespit edilen ihtiyaç sahibi 100 öğrenci için bot, mont, atkı, eldiven, çorap, kazak ve pantolon gibi eşyalardan oluşan kışlık giyecekler getirdi. Kardeş okul olarak seçtikleri Ormanlı Ortaokulu’nu ziyaret ederek öğrencilere çeşitli hediyeler getirdiklerini belirten Doğa Okulları t-MBA öğretmeni Çağrı Doğan Sezer, akademik derslerin yanında bu tür sosyal sorumluluk projeleri de gerçekleştirdiklerini anlatırken, “Doğa Okulları Kırklareli Lüleburgaz Kampüsü’nden geliyoruz. Sosyal sorumluluk projemizi gerçekleştirmek için t-MBA öğrenci meclisimizle birlikte Zonguldak’ın Ereğli ilçesine bağlı Ormanlı Beldesi’ndeki Ormanlı Ortaokulu’nu ziyaret ediyoruz. Kardeş okul olarak seçtiğimiz okuldaki 100 öğrencimize hediyeler getirdik. Tüm Doğa Okulları’nda uygulanan t-MBA öğrenci meclisimiz akademik derslerinin yanında sosyal sorumluluk, iş projeleri ve seminerlerine katılan öğrencilerimiz yer alıyor. Bu gün kardeş okulumuza ulaştık ve bunun sevincini yaşıyoruz” ifadelerini kullandı.

Çocukları sevindirdiler
Ormanlı Ortaokulu’nda belirledikleri öğrencilere hediyeler almak için sponsorlar ve yardımlar bulduklarını dile getiren Doğa Okulları Lüleburgaz Kampüsü t-MBA Öğrenci Meclisi Başkanı Berkay Akbalık, amaçlarının kardeş okuldaki öğrencileri mutlu etmek olduğunu belirterek, "Bu bizim sosyal sorumluluk projemiz. Ormanlı Ortaokulu’ndan 100 öğrenci belirledik. Rehber öğretmenimizin aracılığı ile 100 öğrencimizin beden, boy ölçülerini ve ayakkabı numaralarını aldık. Daha sonra sponsorlar ve yardım etmek isteyen insanlar bularak hediyeleri temin ettik. Yapılan yardımlar sayesinde 100 tane öğrenci arkadaşımız için hediyeler aldık. 7 parçadan oluşan hediyelerimizin içerisinde kazak, pantolon, bot, mont, eldiven, çorap ve atkı bulunuyor. Biz bu gün burada olmaktan dolayı çok mutluyuz. İnşallah buradaki arkadaşlarımızda hediyelerini aldıktan sonra çok mutlu olurlar" dedi.

Doğa Okulları Lüleburgaz Kampüsü t-MBA Öğrenci Meclisi’nin ‘Bu Kış Beni Sen Giydir’ sosyal sorumluluk projesinde görev alan 14 öğrenci ve 2 öğretmen daha sonra getirdikleri hediyeleri Ormanlı Ortaokulu öğrencilerine vererek yüzlerini güldürdü.
 

Etiketler: doğa okulları, giyecek yardımı, Lüleburgaz Kampüsü, Ormanlı Ortaokulu, Zonguldak


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